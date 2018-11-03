金門翟山坑道音樂節 浪漫10年像高粱讓人醉

邁入第10年的「2018金門坑道音樂節」今（3）日在翟山坑道浪漫登場。（李金生攝）

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台灣第一女高音林惠珍以黃自的＜思鄉＞揭開序幕。（李金生攝）
深邃翟山坑道的水藍色燈光，呈現一種迷濛的浪漫情調。（李金生攝）
馬來西亞華僑新秀男高音丘越仁，在男女深情對唱和弦樂四重奏伴奏下，以經典歌劇中膾炙人口的選曲，重啟金門與南洋之間的深刻連結。（李金生攝）
今、明2天接連演出的金門坑道音樂節，共演出7場次，每場次約200人。（李金生攝）
飄香兩岸，在國際大賽中屢次得獎的金門高粱酒也出現在演唱中，意外的被音樂家用來代替劇中的紅酒對飲。（李金生攝）

邁入第10年的「2018金門坑道音樂節」今（3）日浪漫登場，台灣第一女高音林惠珍和國內知名大提琴家張正傑老師在鬼斧神工的翟山坑道，用迴盪在花崗岩壁間的悠揚音符，傳達對走過兩岸烽火戰役史蹟的禮敬，也在水波瀲灩中看見悠閒的美好時光。

今、明2天接連演出的金門坑道音樂節，共演出7場次，每場次約200人。首日特別邀請台灣第一女高音林惠珍以黃自的<思鄉>揭開序幕，在跌宕起伏的音調中，詮釋出征戰士的思鄉情懷，也緬懷早年金門先民「下南洋」謀生，一段回望故鄉山影消失在在茫茫大海中的辛酸往事。

主辦單位金門國家公園管理處今年也邀請馬來西亞華僑新秀男高音丘越仁，在男女深情對唱和弦樂四重奏伴奏下，以經典歌劇中膾炙人口的選曲，重啟金門與南洋之間的深刻連結，讓人在緬懷遠涉重洋的過去時，也能以平靜、愉悅的心情，預約一個充滿希望的未來。

國內知名大提琴家張正傑搭配指揮家兼小提琴家林天吉、曾任Detmolder 室內樂團第一小提琴手陳維音、國立臺灣藝術大學助理教授中提琴家徐曉虹等人組成的弦樂四重奏，演出莫札特歌劇〈費加洛的婚禮〉序曲、普契尼歌劇〈蝴蝶夫人〉的〈美好的一日〉、威爾第歌劇〈弄臣〉的〈善變的女人〉，以及最後壓軸的樂曲─威爾第歌劇〈茶花女〉的〈飲酒歌〉，都在花崗岩壁的不斷碰撞中，釋出讓人如癡如醉的美妙音符。

飄香兩岸，在國際大賽中屢次得獎的金門高粱酒也出現在演唱中，意外的被音樂家用來代替劇中的紅酒對飲，博得觀眾掌聲與笑聲，為浪漫的坑道音樂會平添歡樂小插曲。

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