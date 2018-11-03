慟！追求不成 少女慘遭斬首 母目睹一切

印度達利特人。（圖／美聯社）

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中時電子報

印度又發生駭人聽聞殺人案，西南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）一名男子因追求不成年僅13歲的鄰居少女，憤而持鐮刀將對方頭顱砍下，少女母親目睹一切，悲痛萬分。

印度新聞網站「連線」（The Wire）報導，上月22日傍晚，居住在坦米爾那都省賽勒姆市（Salem）一處村落的少女拉賈拉克希米（Rajalakshmi）及母親齊娜波努（Chinnaponnu，譯音）正獨自在家做花圈，這時鄰居庫瑪（Dinesh Kumar）突然手持鐮刀闖入屋內，對著少女劈頭大罵，侮辱她的賤民階級，隨後一刀將她的頭顱砍下，儘管母親試圖阻擋，卻已來不及。行兇後庫瑪更將少女的頭顱帶回家去。

拉賈拉克希米曾多次向父母抱怨庫瑪追求她，並試圖強迫她有肢體接觸，不過少女父母礙於賤民階級身分卑微，不敢聲張。

少女姊夫表示，庫瑪不僅追求不成，更無法相信自己會被一個賤民階級的女子拒絕，因此憤而行兇。

這起案件揭露印度種姓制度下，賤民階級的婦女如何遭受階級與性別雙重迫害。不過比起正如火如荼在各地串連的印度版#MeToo運動，這起案件起初並不受到關注，維權人士傑巴瑞（Semmalar Jebaraj）指出，#MeToo受害婦女多指控她們在工作場所或公眾場合遭到侵犯，不過對於賤民階級的婦女而言，就算待在家裡也不見得安全。

「庫瑪不只是殺了她，更將她的頭顱砍下帶走，這說明了他是多麼蔑視她的階級。」庫瑪隨後已經遭到警方逮捕。

賤民階級，又譯作達利特人（Dalit），是印度種性制度中地位最為卑微的族群，甚至被形容為「穢不可觸」（Untouchable)，他們經常被剝奪受教權及工作權，飽受歧視。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau）數據顯示，2016年針對低階級人民的犯罪就超過47,000件。

(中時電子報)

文章來源：Silence Shrouds the Murder of a 13-Year-Old Dalit Girl in Tamil Nadu

文章來源：Teenager beheaded in southern India in caste-based violence

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