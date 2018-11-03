高雄觀光雪崩 遊覽車業者：小英上台害我慘賠4. 5億

高雄觀光雪崩，遊覽車業者怨嘆小英上台害他慘賠4. 5億元。(擷圖自中天新聞龍捲風)

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中時電子報
/綜合報導
【完整版】高雄人翻轉過好日子 高雄代天宮龍捲風大開講！2018.11.02《新聞龍捲風》(談話約1小時07分59秒開始)

高雄市長國民黨參選人韓國瑜說高雄又老又窮，執政高雄的民進黨不認，但在地高雄民眾最知道，自己日子過得好不好。這幾年景氣不好，受傷最慘重的就是觀光產業。高雄遊覽車業大老江其興說，小英上台2年多，他虧掉4億5千萬，原本司機可以月入10幾萬，現在只能賺2萬5千元養全家。他大喊，高雄人不需要政治，要拚經濟才能顧肚子。

中天電視《新聞龍捲風》節目昨(2)日在高雄鼓山戶外開講，吸引眾多婆婆媽媽到場，各行各業的高雄市民也踴躍參加，抓住機會表達自己的心聲。

今喜遊覽車公司董事長江其興表示，公司原有128輛遊覽車，300個員工，但蔡英文總統上台2年多，他不僅賺不到錢，還倒虧4億5千萬。旗下導遊最風光時，年薪可拿300萬，厲害的還能賺到800萬。司機也收入不錯，一個月能賺10幾萬，但現在觀光客不來，司機一個月只能賺2萬5，這麼微薄的薪水怎麼養妻兒？

他說，高雄已沉睡幾10年了，我們不要政治，只要拚經濟。為什麼這9年來高雄沒什麼動靜。以前陸客來台灣，一定會到高雄住一晚，因為有珠寶店。以前觀光業好，珠寶店有300個員工，現在剩不到20人。這些人失業了，就會影響全家的收入。

開車的司機年紀都40、50歲了，他們能北漂到哪裡去。就算可以外漂，漂到台北、台東一樣沒有觀光客，他們是最需要被照顧的一群人。在這觀光產業鍵上，沒有大陸觀光客，遊覽車就沒人坐，飯店沒人住，連鎖茶飲店沒人買。高雄在地的連鎖茶飲店業者說，現在真的好慘，不只旗津慘，鼓山也很慘，業績大約掉了2、3成。

(中時電子報)

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