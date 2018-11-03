高慧君《人面魚》回春10歲挺大肚 「這次比較難演」

鄭人碩（左起）高慧君與張書偉，在北巡武德宮參拜黑虎將軍。（盧禕祺攝）

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鄭人碩示範「開手虎」手印。（盧禕祺攝）
導演莊絢維（左起）帶蛋糕替張書偉慶生。（盧禕祺攝）

恐怖片《人面魚 紅衣小女孩外傳》即將上映，男主角鄭人碩帶領另外兩位演員張書偉與高慧君，3日下午現身北巡武德宮參拜黑虎將軍，發送人面魚堡、紅衣小女孩造型雞蛋糕、護身符給粉絲。在《紅衣小女孩2》飾演關鍵性角色的高慧君回歸《人面魚》，「回春」演出角色10年前的故事，直言：「這次比較難演！」

她說，上一次有較多時間讓她進入角色，這次時間短，還有很多隱晦的情緒。片中她懷有身孕，必須背著假肚子，笑說：「這次的肚子很有『重量』，讓我莫名有感情。」鄭人碩為演出黑虎將軍乩身，開拍前向專業道長學了7、8種手印，練到手指抽筋受傷。他還為拍片「禁慾」，前後約兩個月內不近女色、盡量吃素、不到聲色場所，他補充：「道長說不能跟女生有身體上的接觸，但是自己處理可以。」

張書偉透露，片中有個凶宅場景是真的凶宅，他們在那裡拍4天，聽到鄰居說「你們怎麼會借這裡拍」，還說兇案與電影情節的作案手法類似，晚上常有人影、推床聲音。他前晚替電影補錄聲音，手機連當機4次，「但手機明明是新買的，後來整晚都睡不好。真的超毛的！」電影23日在台上映。

(中時 )

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