北埔媽祖觀光博覽會 北港朝天宮黃金媽祖擲筊大賽

2018年11月03日 17:46 中時 陳育賢

新竹縣北埔鄉東龍福德宮主委王辰翔（右）舉辦媽祖國際觀光博覽會，獲北港朝天宮蔡董事長大力支持。（陳育賢攝）

新竹縣北埔鄉東龍福德宮近日舉辦媽祖國際觀光博覽會「北港媽祖in北埔」活動，邀請北港朝天宮媽祖前來遶境庇佑鄉親。（陳育賢攝）

新竹縣北埔鄉東龍福德宮近日舉辦媽祖國際觀光博覽會「北港媽祖in北埔」活動，邀請北港朝天宮媽祖前來遶境庇佑鄉親。（陳育賢攝）

新竹縣北埔鄉東龍福德宮近日舉辦媽祖國際觀光博覽會「北港媽祖in北埔」活動，邀請北港朝天宮媽祖前來遶境庇佑鄉親，4日在北埔人文廣場更有黃金媽祖擲筊大賽，北港朝天宮與東龍福德宮今天共同歡迎大家一起前來共襄盛舉，擲筊得純金媽祖。

身兼北埔東龍福德宮主委的鄉民代表候選人王辰翔表示，此次邀請北港媽祖來北埔遶境這個活動，北埔過去從來沒有辦過，希望藉由這次媽祖遶境，讓更多的人知道北埔。

王辰翔說，北埔有好山好水，有古蹟有文化有農產品，老街更有許多好吃的客家美食、優質的伴手禮，希望藉此活動讓更多人知道北埔、了解北埔，鄉親們也能夠共襄盛舉一起參加此次的盛事，共同推動北埔的經濟。

北港朝天宮蔡董事長則表示，很高興受到北埔東龍福德宮的邀請，希望鄉親能受到媽祖與土地公的保佑，這次最特別的是帶來純金的黃金媽祖，讓消費滿額的民眾參加擲聖筊獲黃金媽祖活動，只要連擲5個聖筊以上者即可參加決賽，最後擲最多聖筊的第1名優勝者，即可將黃金媽祖帶回家，機會相當難得。

(中時 )