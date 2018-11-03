北埔媽祖觀光博覽會 北港朝天宮黃金媽祖擲筊大賽

新竹縣北埔鄉東龍福德宮近日舉辦媽祖國際觀光博覽會「北港媽祖in北埔」活動。（陳育賢攝）

友善列印
中時
新竹縣北埔鄉東龍福德宮主委王辰翔（右）舉辦媽祖國際觀光博覽會，獲北港朝天宮蔡董事長大力支持。（陳育賢攝）
新竹縣北埔鄉東龍福德宮近日舉辦媽祖國際觀光博覽會「北港媽祖in北埔」活動，邀請北港朝天宮媽祖前來遶境庇佑鄉親。（陳育賢攝）
新竹縣北埔鄉東龍福德宮近日舉辦媽祖國際觀光博覽會「北港媽祖in北埔」活動，邀請北港朝天宮媽祖前來遶境庇佑鄉親。（陳育賢攝）

新竹縣北埔鄉東龍福德宮近日舉辦媽祖國際觀光博覽會「北港媽祖in北埔」活動，邀請北港朝天宮媽祖前來遶境庇佑鄉親，4日在北埔人文廣場更有黃金媽祖擲筊大賽，北港朝天宮與東龍福德宮今天共同歡迎大家一起前來共襄盛舉，擲筊得純金媽祖。

身兼北埔東龍福德宮主委的鄉民代表候選人王辰翔表示，此次邀請北港媽祖來北埔遶境這個活動，北埔過去從來沒有辦過，希望藉由這次媽祖遶境，讓更多的人知道北埔。

王辰翔說，北埔有好山好水，有古蹟有文化有農產品，老街更有許多好吃的客家美食、優質的伴手禮，希望藉此活動讓更多人知道北埔、了解北埔，鄉親們也能夠共襄盛舉一起參加此次的盛事，共同推動北埔的經濟。

北港朝天宮蔡董事長則表示，很高興受到北埔東龍福德宮的邀請，希望鄉親能受到媽祖與土地公的保佑，這次最特別的是帶來純金的黃金媽祖，讓消費滿額的民眾參加擲聖筊獲黃金媽祖活動，只要連擲5個聖筊以上者即可參加決賽，最後擲最多聖筊的第1名優勝者，即可將黃金媽祖帶回家，機會相當難得。

(中時 )

高雄觀光雪崩 遊覽車業者：小英… 為偏鄉孩童盡份心！台灣首本「臉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。