高雄》稱自己是當事人 綠媒老董急了：我一定要讓陳其邁贏

2018年11月03日 17:54 中時電子報 邱文秀

民進黨高雄選情告急，綠媒老董吳子嘉上節目時直接說「我是一個不能讓陳其邁輸掉的一個當事人」、「因為我是一定要讓陳其邁贏」。(Youtube截圖)

民進黨高雄選情告急，綠媒老董吳子嘉上節目時直接說「我是一個不能讓陳其邁輸掉的一個當事人」、「因為我是一定要讓陳其邁贏」。旁邊的來賓台北市議員參選人李明賢推他說「客觀一點」，他也直接回「我無法客觀」。網友看到笑死封他為「令人又愛又恨的反派可愛角色!」

全台關注高雄市長選情，民進黨傾全力來攻擊國民黨高雄市長參選人韓國瑜。綠媒老董吳子嘉在政論節目上批評韓國瑜，說政治本來就是高明的詐術 ，韓國瑜就是騙成功，「高雄人怎麼那麼好騙呢?」民進黨打不過這種騙子，這才是荒唐的事情!

吳子嘉說，民進黨要好好反省，Youtube每天發燒影片都是韓國瑜，他每天看Youtube，韓國瑜在Youtube上面占領程度遠超過民進黨，這不是中國網軍。2014年DDP大勝，勝到都不知道怎麼辦的程度。民進黨已經怠慢了在選戰戰術方面，2014年是靠臉書獲勝，但今年選舉不是搞臉書 ，是搞IG跟Youtube，是搞畫面。

吳子嘉表示，你沒有畫面就輸掉了!結果民進黨候選人在這上面全部都輸掉了!這根本不用靠網軍，就是我們落後了你知道嗎?「我是一個不能讓陳其邁輸掉的一個當事人，因為我是一定要讓陳其邁贏!」我跟其他人不一樣。

旁邊的來賓台北市議員參選人李明賢用手推他說客觀一點。吳子嘉說「客觀一點…我不能客觀

我講明的，我很挺其邁的人!」所以我要非常冷靜的來看到韓國瑜的優點，這個時候我們才有可能獲勝!我們靠罵韓國瑜是不會勝利的。

PTT網友看完笑翻「吳董不演了」、「高雄初選 DPP每一個後面都一堆勢力」、「終極翻盤奧步準備中?」、「是不是因為買地的關係」、「越來越可愛了 講話好老實XDDDDDD」、「」、「令人又愛又恨的反派可愛角XD」。

(中時電子報)