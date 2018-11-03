為偏鄉孩童盡份心！台灣首本「臉譜書」募集計畫開跑

2018年11月03日 17:53 中時 徐力剛

「一起夢想－醫錦環鄉，巡迴共讀」公益專案開跑，為偏鄉孩童盡一份心力。（圖片提供／台灣一起夢想公益協會）

醫學研究證實，親子共讀能刺激孩童腦部發育、語言溝通及情緒發展，對孩童健康成長有顯著幫助，台灣一起夢想公益協會攜手台灣展臂閱讀協會合作，發起「一起夢想－醫錦環鄉，巡迴共讀」勸募計畫，打造台灣首本「臉譜繪本」，讓醫生和家長更加了解孩童情緒表達，營造美滿親子時光。

全新「一起夢想－醫錦環鄉，巡迴共讀」公益專案，以服務1000名偏鄉孩童為立基點設計，每人捐款台幣100元，為孩童創造無限未來，款項使用期限自即日起至2019年2月止，可前往GOMAJI網站（https://www.gomaji.com/store/36190?pid=216558&city=1）共襄盛舉。

臉譜繪本別名「臉譜書」，由台灣展臂閱讀協會與苗栗縣衛生局、當地家庭合作，以15位孩童臉譜為範例，書籍內容收錄豐富表情圖片，包括微笑、大哭、疑惑、怪異及和動物互動的驚訝神情，這些表情代表孩童各式情緒，例如快樂、傷心、期待、疲倦等;閱讀時，孩童會被圖片上的臉孔吸引，試著伸手拍打圖片，搭配鮮明色彩和文字，讓嬰兒也能學習閱讀。

(中時 )