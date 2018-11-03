為偏鄉孩童盡份心！台灣首本「臉譜書」募集計畫開跑

台灣首本專為孩童設計的「臉譜書」，收錄孩童豐富表情圖片。（圖片提供／台灣一起夢想公益協會）

友善列印
中時
「一起夢想－醫錦環鄉，巡迴共讀」公益專案開跑，為偏鄉孩童盡一份心力。（圖片提供／台灣一起夢想公益協會）

醫學研究證實，親子共讀能刺激孩童腦部發育、語言溝通及情緒發展，對孩童健康成長有顯著幫助，台灣一起夢想公益協會攜手台灣展臂閱讀協會合作，發起「一起夢想－醫錦環鄉，巡迴共讀」勸募計畫，打造台灣首本「臉譜繪本」，讓醫生和家長更加了解孩童情緒表達，營造美滿親子時光。

全新「一起夢想－醫錦環鄉，巡迴共讀」公益專案，以服務1000名偏鄉孩童為立基點設計，每人捐款台幣100元，為孩童創造無限未來，款項使用期限自即日起至2019年2月止，可前往GOMAJI網站（https://www.gomaji.com/store/36190?pid=216558&city=1）共襄盛舉。

臉譜繪本別名「臉譜書」，由台灣展臂閱讀協會與苗栗縣衛生局、當地家庭合作，以15位孩童臉譜為範例，書籍內容收錄豐富表情圖片，包括微笑、大哭、疑惑、怪異及和動物互動的驚訝神情，這些表情代表孩童各式情緒，例如快樂、傷心、期待、疲倦等;閱讀時，孩童會被圖片上的臉孔吸引，試著伸手拍打圖片，搭配鮮明色彩和文字，讓嬰兒也能學習閱讀。

(中時 )

北埔媽祖觀光博覽會 北港朝天宮… 秋遊六龜泡湯首創野餐相聚寶來烤…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。