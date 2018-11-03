反空汙遊行凱道登場 政院：政府有完整計畫解決空汙

2018年11月03日 18:07 中時 鄭舲

反空汙大遊行今在凱道登場，抗議中南部空治理成效不彰、也訴求在選前爭取中油第三天然氣接收站另擇場址，保存大潭藻礁。行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院已積極透過修法、推出行動方案與預算投入等多項具體作為，改善空汙問題。《空氣汙染防制法》也已修正通過，將擴大污染源納管範圍並加速燃料及有害物質管制，中央各部會、地方政府都將積極推動防制空汙作為與節能減碳行動。

Kolas指出，行政院通過「空氣汙染防制行動方案」，明確訂定2019年空汙紅害日減半目標，針對細懸浮微粒等汙染源的管控，也提出各項具體管制措施。包括加強對餐飲業油煙、道路、營建工程及河川揚塵的管理，以及推動2030年公務車及公車電動化、2035及2040年分別將全面禁售燃油機車及汽車的目標。

Kolas表示，影響我國空污占比大約有34％來自境外，66％為境內來源。如以100％計算境內來源，「工業源」占27％至31％，「移動源」占30％至37％，「其他汙染源」占32％至43％，而工業源中的「電力業」，在整體境內污染源占比約在4.5％至9.9％間。

Kolas提到，在中央地方攜手努力下，紅害日數已由2015年997次、2016年874次，逐年下降至2017年的483次。以台中市為例，今年1至9月PM2.5平均值每立方米19微克，較去年同期20.5微克進步；紫爆日數累計12天，也較去年同期少6天，雙雙創下近8年新低紀錄。

Kolas指出，在2025非核家園願景下完成能源結構調整後，台灣整體溫室氣體與空汙排放量將逐年下降。預估至2025年我國的碳排放量將較2017年減少3千3百萬公噸，較2005年基準年減量10％；其中，台電公司所有火力發電廠空汙排放總量，也將由2017年約10萬公噸，降低至2025年約6.5萬公噸，火力電廠的空污減量改善度達35％，台灣的空氣品質將會越來越好。

Kolas也表示，環團與各界關切的觀塘第三天然氣接收站，肩負能源轉型的重要任務，行政院在推動的過程中，也將謹守發展經濟同時兼顧環保的原則。因此，通過環評後的觀塘天然氣第三接收站所採替代方案，已有三項調整：第一、改變原來第三接收站在觀塘設置位置；第二、採取迴避藻礁措施；第三、縮小規模，由原本232公頃大幅縮減至23公頃，無非是盡最大可能將對環境衝擊降到最低。

而觀塘第三接收站完工後，可提供428萬瓩的燃氣機組所需要的天然氣，除原先規劃的大潭電廠第8、9號機組所需300萬瓩外，尚有128萬瓩餘裕可供應其他機組使用，足以取代深澳電廠原規劃興建的120萬瓩的燃煤機組，彌補北部用電缺口。因此，行政院長賴清德已於10月12日宣告停止興建深澳電廠，環保署也隨即於10月24日公告廢止深澳電廠的環評。此外，台中火力發電廠新建二部燃氣機組，只要2023年第一部天然氣機組順利上場後，中火1至4號燃煤機組就可以退場，僅留作緊急使用。深澳電廠的停止興建以及中火燃煤機組的退場，都將有助降低空氣汙染。

另外，Kolas表示，為順利提升綠能占比，政府除推動太陽能、風力與其他再生能源發電外，對電力輸配設施的改善，電網調配彈性的提升，以及鼓勵民眾參與創能等配套措施也都同步推動。期盼所有關切台灣能源轉型與空污議題的民眾，都能在科學與事實的基礎上，理性討論，為台灣永續發展共盡心力。

(中時 )