把孩子當安全氣囊 爸媽危險駕駛挨罰

駕駛將孩子放在大腿上開車，未依規定坐在安全座椅上，遭警方認定危險駕駛開罰。（吳岳修翻攝）

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媽媽雖然讓孩子坐在安全座椅上，但安全座椅放在副駕駛座，不符規定同樣挨罰。（吳岳修翻攝）

竟然有粗心的爸媽開車上高速公路時，不顧危險將小孩放在大腿上，未依規定讓小孩坐在安全座椅上，等於把小孩當成安全氣囊，國道公路警察局第一公路警察大隊認定涉及危險駕駛，已對駕駛人開出6000到24000元罰單，並吊扣駕照3個月。

國道警察局指出，檢舉人上月25日開車行經國道一號汐五高架道路北往南方向時，在南向30公里五股路段，發現右方一輛銀色汽車駕駛未繫上安全帶，甚至將一名年約一到兩歲的孩子放在大腿上開車，還不時與右座乘客聊天嘻鬧，根本就是將小孩子當成安全氣囊，總總行徑讓檢舉人感覺誇張，副駕友人以手機錄下影像後，向國道警方提出檢舉。

警方檢視影片內容後，認定銀色汽車駕駛違反多項規定，依據道路交通管理處罰條例第43條第一項第一款：汽車駕駛人，駕駛汽車有下列情形之一者，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；另依該條例第43條第4項規定，並吊扣該汽車牌照3個月，未繫安全帶部分同步開罰3千元罰鍰。

國道警方另外查獲一起不正確讓年幼孩子坐在安全座椅案例，媽媽雖然讓孩子坐在安全座椅上，但未依規定將安全座椅放在後座乘客座，而是將安全座椅放在副駕駛座，同樣要罰。

警方強調，未滿一歲或體重10公斤以下的嬰兒，要放後座的嬰兒用臥床；1~4歲，體重10~18公斤的幼童，要坐在後座的安全座椅並用束帶、扣環固定；4~12歲的兒童，體重18~36公斤，可以坐後座繫安全帶，或用成長型兒童椅。

(中時 )

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