台南》大創案遭圍攻黃偉哲陣營回擊 高思博反譏

2018年11月03日 18:20 中時 程炳璋

高思博反譏大創案若屬實，黃偉哲是否願意辭去公職？（程炳璋攝）

選戰進入倒數3周，民進黨籍台南市長候選人黃偉哲的大創案遭其他候選人群起圍攻，互相提告，黃偉哲陣營不耐屢遭攻擊，發言人邱莉莉3日反擊若最後證實是假弊案，國民黨台南市長選人高思博應道歉，高陣營反譏，若弊案屬實，黃是否退出政壇。

針對國民黨屢次以「大創案」攻擊黃偉哲，邱莉莉3日反擊是抹黑言論，若事後指控內容被證明不實，國民黨立委與高思博是否願意向黃偉哲道歉？

邱莉莉指出，「大創案」的關鍵角色葉啟中，是涉及多起詐欺案件的嫌犯，現遭台北地檢署通緝中。高思博與國民黨立法院黨團幹部，多次引用葉姓通緝犯的說法，指控黃偉哲國會辦公室收受葉啟中開立的支票，取得不法利益，令人難以信服。

邱莉莉強調，黃偉哲已在3月控告葉啟中加重誹謗，國民黨及高思博卻不斷引用葉啟中的說法，企圖影響選情。邱莉莉反問高思博及國民黨團立委江啟臣、曾銘宗、吳志揚等人，願不願意替葉啟中的說法背書？若葉啟中的說詞被證明造假，高思博與國民黨立委是否願意公開向社會大眾道歉？

高思博競選總部反譏，若是黃偉哲的「大創案」被起訴，是否願意辭去所有公職職務，以平民身分面對司法審判；如果是真的弊案，黃偉哲與競選團隊成員要不要退出政壇？

黃偉哲的大創案近日爭執不休，藍、綠陣營再度隔空交火，選戰進入短兵相接階段。

(中時 )