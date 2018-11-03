搭「郵輪」遨遊日本趣

2018年11月03日 18:21 中時 徐力剛

歌詩達郵輪經典大寫「C」標誌，成為網美熱門打卡點。（圖片提供／歌詩達郵輪）

船上「金色派對」吸引眾多旅客參與，以勁歌熱舞甩去日常煩惱。（圖片提供／歌詩達郵輪）

「卡普里披薩餐廳」以純正義式料理著稱，現烤披薩滋味一絕。（圖片提供／歌詩達郵輪）

新浪漫號獨特「明火烤爐」設計，提供旅客美味料理不打折。（圖片提供／歌詩達郵輪）

「佛羅倫薩牛排海鮮餐廳」空間寬敞舒適，提供旅客絕佳用餐環境。（圖片提供／歌詩達郵輪）

少女最愛「一風堂」現做拉麵料理，口感爽無負擔。（圖片提供／歌詩達郵輪）

「維羅納酒吧」品酒課程，在專業講師指導下，遨遊葡萄酒奧祕世界。（圖片提供／歌詩達郵輪）

針對親子旅客設計的「思高兒童俱樂部」，以多樣化體驗課程吸引孩童。（圖片提供／歌詩達郵輪）

與閨密相約「聖莎拉水療中心」，為完美旅程增添色彩。（圖片提供／歌詩達郵輪）

呼應年輕世代求新求變特性，傳統郵輪旅遊已不能滿足需求，全新「飛航遊輪/Fly Cruise」孕育而生。搭機前往日本母港，開啟6天5夜「歌詩達郵輪·新浪漫號」海上巡禮，白浪劃破船身與蔚藍天空相映，美景讓身心靈放鬆，陸海空3種樂趣一次滿足。

清晨日光灑落港邊，歌詩達郵輪·新浪漫號鵝黃色煙囪，上方烙印英文字母「C」格外醒目，全新改裝的休閒設施佐以饕餮美饌，承載著1800人的夢想方舟正式展開航程。

新型旅遊模式「飛航遊輪」，旅客搭乘飛機前往郵輪停靠港，體驗船上奢華旅程，再遊覽岸上景點。新浪漫號以日本東京、橫濱及福岡為母港，航程遍佈神戶、鹿兒島、金澤、函館及八重山諸島等，可享受多地旅行樂趣。新浪漫號離港時舉辦大型「啟航派對」，動人樂曲搭配徐徐海風吹拂，乘客伴隨音樂盡情搖擺，船隻延續地中海熱情個性，義式風情濃厚，特色「金色派對」帶領大家載歌載舞，把煩惱拋諸腦後。

想品嘗道地義式美饌，不可錯過11樓的「卡普里披薩餐廳」，新浪漫號破除船上無法使用明火禁忌，引進特殊窯烤設備製作披薩，主廚現場拋製餅皮表演秀，吸睛度百分百，經典「瑪格麗特披薩」加入新鮮蕃茄、洋蔥、火腿等食材，經火爐窯烤香氣四溢。「佛羅倫薩牛排海鮮餐廳」室內以純白色妝點搭配大型水晶燈飾，時尚又摩登，開放式廚房讓賓客享用美饌之餘，同步觀賞料理製作過程，視、味覺雙重享受。

針對喜愛日料旅客，新浪漫號引進日式拉麵「一風堂」，強調海上也能享有同等美味，現煮拉麵Q彈帶勁，淋上滾燙高湯提出鮮味，放上大片叉燒點綴，輕啜湯頭鮮香濃郁，讓人魂牽夢縈。

專屬成人殿堂「維羅納酒吧」，聘請專業侍酒師授課「Wine & Cheese Pairing Course」，現場多達80種義大利窖藏紅白酒，學員透過細細品飲與講解，漫步葡萄酒與起司交織的浪漫園地。船方貼心提供「思高兒童俱樂部」，歡迎攜帶3至12歲孩童的家庭旅客參與，在老師及大姊姊帶領下，體驗手作課程，深受小朋友喜愛。

大啖美酒佳餚後，與「聖莎拉水療中心」來場海上SPA約會，為一天畫上完美句點。船上配備桑拿、土耳其澡堂、三溫暖及大眾按摩池等設施，特殊落地玻璃窗設計，讓旅客邊享受SPA快感，同時盡攬夕陽美景，人生夫復何求。

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(中時 )