《中時晚間快報》偷賣戴奧辛大閘蟹 食藥署開罰史上最高1億元

2018年11月03日 18:13 中時電子報 綜合報導

◎偷賣戴奧辛大閘蟹 食藥署開罰史上最高1億元

業者上月被揭偷賣戴奧辛大閘蟹，食藥署今（3日）公告，將對「喬艾舶國際企業有限公司」及「約諮國際貿易有限公司」分別開罰9840萬、1840萬元，共計1億1680萬元罰鍰，為具結先行放行規定史上最高罰。因該2家公司及「侑豐企業有限公司」未取得許可就偷賣，食藥署已停止具結保管的權利1年。

◎綠執政空汙改善紫爆變少？ 燕轟蔡放假消息 該關3天

10案公投綁大選，中選會今起接連舉辦50場公投意見發表會，首場由國民黨「反空汙」領銜提案人盧秀燕打頭陣。她痛批，民進黨政府執政後，空氣品質非但沒改善，還因執政當局錯誤的能源政策「火力全開」，讓空品越來越惡化；此外，政府更修改空品指數、降低及格標準掩蓋空汙事實，還派出反方代表「反反空汙」，「現在政府最大問題是對空汙視而不見，就不會加以改善」。

◎川普：G20將和習近平達成好協議

美國總統川普2日表示，美國和中國大陸雙方進行很好的會談，已經接近形成某種形式的協議。在這之前傳出川普已指示有關官員開始研擬協議，但有媒體報導援引美國政府官員的話，否認美陸將會達成協議的消息。

◎美的影響力 A-Lin推崇大小S

A-Lin於2日出席「ELLE風格人物大賞頒獎典禮」，在現場提到很欣賞徐熙媛（大S）、徐熙娣（小S），直誇她們很有影響力，並對於美的追求啟發了很多人，也讓更多人從中獲得了自信，A-Lin說：「我以前也缺乏自信，但我相信只要勇敢做自己，好好愛自己，你也可以成為一個有影響力的人。」

(中時電子報)