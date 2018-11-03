南投》前水里鄉長江龍漢 回鍋再選人氣旺

江龍漢曾擔任1屆水里鄉長，這次回鍋參選打政績牌。（沈揮勝攝）

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江龍漢競選總部成立時，近600名支持者相挺。（取自江龍漢臉書）
江龍漢政見。（沈揮勝翻攝）
江龍漢政見。（沈揮勝翻攝）

前水里鄉民代表會副主席、2009年當選並擔任鄉長的江龍漢，休息4年後今年再度問鼎寶座，他抽到1號，將與現任鄉長陳癸佑（民進黨提名但參選登記無黨籍）、國民黨提名的陳中明，以及他前1任鄉長徐香玲之兄徐國賢競逐，在無政黨奧援下，日前競選總部成立時還吸引近600人相挺，展現超高人氣！

江龍漢在上屆鄉長任內政績亮眼，先是善用老鄉長詹登雲規畫施設的親水公園，開辦「水里玩水節」活動，讓水資源、乾淨的水與水里鄉作出密切的連結；另利用「永不放棄」自行車挑戰塔塔加活動，首辦選手之夜，為賽事前的水里街區帶來商機。

江龍漢任內闢17號道路打通市區瓶頸、推動汙水不入水里溪、並引進清溝車落實清淤與消毒，對街區溝渠通暢與水質的改善，且有前瞻具體之貢獻。

水里鄉公所原先負債高達1億8500萬元，一度讓鄉政陷困，江龍漢任內減債1億1700多萬元，讓鄉公所運作及員工薪資發放正常化，也鼓舞了工作士氣。

江龍漢說，這次選舉的競爭夥伴，政見話題重疊性頗高，包括玩水節、輕艇泛舟等。可見當年任內「作對的事」，不管是誰主政，都還會被延續、被重視！未來將繼續強化交通等各項建設，重視社福、活化產業，希望能作到全鄉國中生與小學生之學雜費全免。

(中時 )

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