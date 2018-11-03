興大歡慶創校99年 陳建仁賀校運昌隆

2018年11月03日 18:30 中時 林欣儀

國立中興大學3日歡慶創校99周年，副總統陳建仁、立法院副院長蔡其昌及台中市政府秘書長黃景茂、興大歷任校長皆到場慶賀，校方並舉辦傑出校友頒獎活動，由校長薛富盛頒獎給中研院院士傅嫈惠、中研院院士葉錫東、美國德州阿迪遜市市長周建源、馬來西亞檳州立法會議長劉子健、立委管碧玲等11位傑出校友。

在《生日快樂》歌聲中，陳建仁與薛富盛等人一起切下大蛋糕，慶賀中興大學99歲生日快樂。陳建仁指出，興大以農立校，是培育台灣人才與農業基礎的搖籃，更扮演台灣農林政策的主要智庫角色，學校運用在農林、食安、獸醫所累積的教學與研究優勢，積極實踐大學社會責任，期盼未來持續發揮「誠樸精勤」的創校特質，貢獻社會與人類。

薛富盛表示，學校近年來投入教學研究、大學社會責任的成果獲得社會高度肯定，從年初的教育部高教深耕計畫、科技部價創計畫，到2位校友獲選中研院新科院士，目前已有6位校友當選中研院院士，興大的表現在台灣及世界都獲肯定。

創立於1919年的中興大學現有16萬名校友遍佈全球，在產、官、學等各領域貢獻所長。校慶活動中也特別頒發傑出校友獎給中研院院士傅嫈惠、中研院院士葉錫東、美國德州阿迪遜市市長周建源、馬來西亞檳州立法會議長劉子健、立法委員管碧玲、新英機械董事長何永裕、美國建程教育基金會會長劉雨生、交通大學應數系講座教授賴明治、台灣書畫教育協會創會長蘇安德、彰化銀行總經理張鴻基、九昌投資董事長王逸華。

(中時 )