群園助學金助女大生勇敢抗癌戰勝心魔

全國學子矚目與期待的「群園助學金」，3日於大墩文化中心舉行頒獎典禮！（陳世宗翻攝）

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全國學子矚目與期待的「群園助學金」，3日於大墩文化中心舉行頒獎典禮！今年共頒發大專組及高中職組共計168名學生，發出252萬助學金。中華民國群園關懷協會理事長曾林淑燕說，群園助學金從101年開始至今已協助超過2000位學子，頒發超過3000萬助學金；期望未來學子們能延續群園關懷社會理念，把愛與善傳遞下去！

林淑燕指出，「群園助學金」成立以來，幫助資源缺乏的學子就學，許多學子突破經濟、環境及身體上的限制，表現突出亮眼。南投縣仁愛鄉的小妤，父母都是賽德克族人，她從高中開始在潮溼的地下室練習空手道，在困苦的環境激發出鬥志，先在全中運奪得金牌，今年7月克羅埃西亞公開賽中勇奪銅牌殊榮。

「小惠」與爸爸弟弟同住，因經濟不景氣父親收入不穩，為不讓父親增加負擔，很早就開始打工賺自己生活費，大學學費也是全額就學貸款，她找到一份補教講師的工作，還因教學認真獲得肯定，獲選該補習班優秀講師。

小蓉跟著母親、弟弟、雙胞胎妹妹同住，經濟已經很困難的他們，又因今年6月中旬小蓉確診罹患淋巴癌後，日子更加辛苦，與死神搏鬥時小蓉原本消極無助；後來轉念改變心態，小蓉戰勝心魔選擇勇敢面對抗癌之路，群園為她加油，期待小蓉早日揮別陰霾。

林淑燕說，「群園助學金」幫助這群在逆境中仍勇敢向前的學子，在頒獎典禮中，透過「群園助學、夢想起飛」儀式，鼓勵他們繼續往夢想前進，期待同學在助學金的幫助下，傳遞愛與善行。

(中時 )

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