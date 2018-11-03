台南》新營競總成立 市長候選人蘇煥智：要逆轉勝

台南市長候選人蘇煥智3日舉行新營競選總部成立大會，他指出若能當選將停止房屋稅調漲，並推動權力下放，落石區自治，每周與市民有約，傾聽民意，希望在剩下不到一個月時間能夠逆轉勝。（莊曜聰攝）

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無黨籍台南市長候選人蘇煥智今天下午成立新營競選總部，前民進黨台南縣黨部主委蔡爾翰也專程到場為他站台，特別引人注意；蘇煥智表示，離選舉日只剩下21天，一定要「逆轉勝」，他說當選後將設「行動辦公室」，每周與要與市民有約，面對面傾聽市民心聲，同時凍漲房屋稅，把過去超徵的稅金還給市民，並且恢復區長及區代表民選。

蘇煥智與跨黨派市議員候選人成立新大同草根民主聯盟，下午在他的新營區競選總部成立大會上，成員中的第一選區市議員候選人李宗智、蔡四結都到場表達支持。

李宗智是前新營市長，正好就是蘇煥智擔任台南縣長的時期，他上台時力挺蘇煥智，並直指前縣長陳唐山及前台南市長賴清德雖然民調高，但都是在作秀，蘇煥智雖然民調不高，但縣政建設紮實，包括南瀛綠都心公園、月津港風華再現、柳營科工區等。

前民進黨台南縣黨部主委蔡爾翰也現身造勢場合，他表示當年成立珊瑚民主促進會，與蘇煥智一起為抗繳水租奮戰而結緣，蘇當選立委後，推動老人年金，台南縣長任內還有蘭花生技園區、奇美博物館、七股潟湖等政績，是台南市長的好人選。

蘇煥智上台時指出，縣市合併後執政者忽略了地方發展，使得溪北地區出現嚴重邊緣化危機，為解決相關問題，將來當選後，將設「行動辦公室」，每周面對面傾聽市民心聲；另外，目前的區長由市長指派，功能不彰，也不夠接地氣，當選後，他將恢復「區自治」、「區長民選」，落實區公所功能。

蘇煥智也強調，在經濟景氣不佳的狀況下，市政府竟調漲地價、房屋稅，一漲就是85%，還追溯15年，他當選後將凍漲房屋稅、停止追溯並將超徵稅金還給市民。

(中時 )

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