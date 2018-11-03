曼谷直飛台中首航、泰遊客湧入看花博

泰越捷廉價航空3日搭載100多名泰遊客抵達台中機場！觀旅局與多家地接社特迎接首批遊客。（陳世宗翻攝）

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台中市政府觀旅局長陳盛山（左二）特致贈台中名產鳳梨酥迎接首批遊客！（陳世宗翻攝）

台中世界花博3日盛大開幕！曼谷直飛台中定期航線也配合首航，泰越捷廉價航空搭載100多名泰遊客抵達台中機場！台中市政府觀旅局與多家地接社特在空橋迎接首批遊客。觀旅局長陳盛山說，曼谷首航花博開幕送上賀禮，可望廉航票價及密集航班帶來更多東南亞遊客到台中看花博。

搭首航到台中的泰越捷總經理梁長安說，3日起每週5天曼谷直飛台中定期航線，方便東南亞旅客到中台灣旅遊，促進雙方的旅遊及商務往來。觀旅局指出，泰越捷航空曼谷-台中航線每周1、3、5、6及周日，早上9點由曼谷起飛直達台中，下午2點半由台中機場起飛回曼谷。

陳盛山指出，該局日前聯合泰越捷邀請泰國媒體及旅行社到花博踩線，希吸引3萬人次以上泰客看花博遊中台灣。接機的金遠東旅行社董事長陶世龍及惠康旅行社總裁康維民認為，曼谷首航為台中花博開出慶祝行情，可望吸引泰國及週邊國家年輕人到台中看花博旅遊中台灣。

陳盛山說，過去4年整合推動「中進中出」國際入境旅遊模式，執行「國際接軌」與「國旅深化」併進策略的成果；成功新增20個航點，順利開拓5個首都航線，包括自台中國際機場國際旅次運量更成長近3成。預計花博期間能將200億以上觀光消費產值留在台中與中台灣，持續擴中台灣區域觀光旅遊量能。

(中時 )

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