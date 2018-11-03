搭「公主遊輪」深入冰河灣國家公園，體驗大自然鬼斧神工美景

2018年11月03日 19:11 中時 徐力剛

旅客可深入冰河灣國家公園，享受大自然鬼斧神工風貌。（圖片提供／公主遊輪）

與阿拉斯加雪橇犬近距離接觸，體驗雪橇速度快感。（圖片提供／公主遊輪）

拜科技發達之賜，現代人工作愈趨繁忙，常感覺透不過氣，給自己來個長程假期，重新找回身心靈的平靜。2019年公主遊輪「阿拉斯加」航程歡慶50週年，將擴編「海島公主號/Island Princess」、「黃金公主號/Golden Princess」、「皇家公主號/Royal Princess」、「珊瑚公主號/Carol Princess」、「星辰公主號/Star Princess」、「紅寶石公主號/Ruby Princess」、「至尊公主號/Grand Princess」等7艘遊輪服役。

公主遊輪「阿拉斯加」航程多年來歷久不衰，主要歸功於「獨家授權搭乘遊輪進入冰河灣國家公園」、「直達野地風情火車服務」2大特點，其中旅客可搭乘遊輪徜徉在冰河灣國家公園，搭配專業解說員導覽，親身體驗冰川壯闊之美;

或乘坐景觀鐵路直達北美丹奈利國家公園，夜晚入住丹奈利、麥金利、基奈國家公園中的野外度假木屋，享受絕美星空夜景。

阿拉斯加航程同步推出「在地體驗」計畫，包括在極地冰河上，乘坐由阿拉斯加雪橇犬拉的雪橇，體驗速度刺激快感;或前往科奇坎體驗伐木工人生活，並捕撈新鮮漁獲，再由公主遊輪主廚現場烹飪，大啖美味料理不必等。同場加映「早鳥優惠」，公主遊輪阿拉斯加之旅150天前報名付訂，享團費每人減10000元; 60天前報名付訂，每人可減5000元。

(中時 )