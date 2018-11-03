誰是下個巨星？蔡衍明愛心基金會辦賽事找素人

2018年11月03日 18:55 中時 邱立雅

「2018華語流行音樂校園爭鋒賽」評審曾瑋中（左起）、郭婷筠、鄭心慈認真聆聽選手們歌唱。（邱立雅攝）

主持人何偉綸（左一）笑稱學生表現絕佳，不枉費他清晨6時就起床準備工作。（邱立雅攝）

來自桃園市的林桓功以一曲陳奕迅的「我們」奪得冠軍。（邱立雅攝）

評審曾瑋中（左起）、鄭心慈、郭婷筠3人也是比賽出身，唱功一流。（邱立雅攝）

蔡衍明愛心基金會、中國科技大學、中國時報、中天電視共同舉辦「2018華語流行音樂校園爭鋒賽」，北區選拔活動3日在中國科技大學新竹校區舉辦，共有78名學生參賽，經過一整日激烈的競爭，最終選出前5名優質唱將。

華語地區對台灣的歌手接受率極高，蔡衍明愛心基金會以校園為主，挖掘年輕學子的歌唱天賦，累績華語流行音樂的能量，建立兩岸演出平台，注入藝壇新血，拔擢素人歌手為台灣培養登上國際舞台的明日之星。

賽事從上午及熱鬧展開，初賽每人清唱1分鐘，僅錄取20人進階下午的決賽。最終由年僅17歲來自桃園市啟英高級中學的林桓功奪得第1名，中國科大學生劉聖恩、陳少云分據2、3名，來踢館的醒吾科技大學學生黃莉婷奪得第4，中國科大的吳旻玟奪得第5。

「精銳盡出。」評審郭婷筠、曾瑋中、鄭心慈3人表示，學生們的舞台、唱功、選歌能力俱強，甚至還有不少別具特色的好嗓音，讓他們打分數相當困難，郭婷筠還表示學生們現場唱功實在太強，「好希望大家都得名。」主持人之一何偉綸也大讚學生們台風穩健。

中國科大學務長郭小喬表示，去年蔡衍明基金會也在中國科大舉辦公益之星選拔賽，沒想到後續效應驚人，當時奪冠的學生歷經多場賽事與表演歷練，目前已被經紀公司簽下準備朝歌壇發展。今年的「2018華語流行音樂校園爭鋒賽」參賽學生實力驚人，幾乎達到選手等級，期待學生們未來有更好的發展。

(中時 )