嘉義》市長候選人都不給問 公民團體這樣問

2018年11月03日 19:40 中時 廖素慧

嘉義市公民團體在舊市公所前廣場辦提問活動，張貼海報「市長不給問，我們一樣問」。（廖素慧攝）

中正大學副教授管中祥檢視政府施政的公共政策。（廖素慧攝）

嘉義市20個團體3日在舊市公所前廣場舉辦「2018嘉義市長選舉公民提問」活動，因尋求連任的市長涂醒哲拒絕參加而最終破局，市長候選人全部缺席，變成「市長缺席，我來代打，市長不給問，我們一樣問」的活動，中正大學副教授管中祥等人針對3強的公托、生育、經濟、勞工、居住等政見檢視解析。

管中祥說，20個團體辦活動之前邀請尋求連任的市長涂醒哲及另外2位市長候選人蕭淑麗、黃敏惠，蕭一口答應，黃敏惠允諾出席，但前提是涂醒哲也要參加，不料，涂醒哲卻以「市政施政非3、5分鐘短短三言兩語足以說明清楚」之理由拒絕出席，致使公民提問破局，但活動照常如期舉行。

管中祥、翻轉嘉義工作隊成員林詩涵、嘉義縣教師工會副理事長楊智強等人針對公托教育、青年安居、文化保存、勞動環境、高齡共生等議題及3強候選人的政見一一檢視。

管中祥說，政府拚經濟卻犧牲勞工權益，站在資方面制定政策，一味補貼公共托育卻令人質疑真能促進生育？楊智強則關注幼教師資的薪資偏低，公立幼兒園不敷家長需求，家長抽籤抽不到公幼，顯見教育基礎建設未達市民需求。

林詩涵說，涂醒哲市長的觀光政策平淡無奇，行銷特定觀光區塊如檜意森活村、特定店家，缺乏城市文化的觀光行銷策略，她開島呼冊店，算是青年創業，但未受市府的觀光政策之惠，經營辛苦，此外，涂、黃對青年居住沒有提出相關政見，蕭雖有政見，卻未能貼近青年的需求。

(中時 )