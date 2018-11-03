里訊藏陷阱 高中生揪出里長借投票宣導 洗腦「反同」

2018年11月03日 20:10 中時電子報 陳儷方

高中生：「我認為里訊應該是提供公正資訊的地方，不應該提出自己的個人想法。」（圖／翻攝自爆料公社）

1124選舉綁公投，選舉人辛苦了！除了要投票選公職人員之外，公投票還多達10案要投，其中，最難懂的就是「挺同」跟「反同」的題目。一名高中生在爆料公社PO出家裡收到的「里訊」，里長假公濟私，「建議13、14、15蓋不同意，其餘蓋同意」。

高中生說，他們家在台南市東區路東里，里長印製「里訊」，除了宣導投票注意事項之外，也直接在里訊後面寫「建議13、14、15蓋不同意，其餘蓋同意」，他問「大家這樣適當嗎？我認為里訊應該是提供公正資訊的地方，不應該提出自己的個人想法。」。

全國性公投以前已經投過6案，今年的公投從第7案開始排。第13案：你是否同意，以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？

第14案：您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？第15案：您是否同意，以「性別平等教育法」明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？

高中生說，他在意的點不是里長個人的理念，而在於「里訊」是公物，並非選舉廣告，不該假借傳遞訊息的方式，誤導里民。

高中生的PO文，網友反應熱烈，「不論挺同反同，里長行政不中立，這不妥」、「行政不中立，舉辦公投就是要全民一起決定，還建議咧！」、「謝謝你讓我們見識到什麼叫為達目的不擇手段，是非黑白都不重要」。也有網友反諷，「這麼多件公投，真的搞不清楚，很清楚的懶人版，13，14，15不同意，蠻好記的」。

(中時電子報)