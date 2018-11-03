花博晚會熱鬧滾滾 工傷協會成員闖舞台舉白布條抗議過勞

2018台中世界花卉博覽會開幕晚會，3日晚在水湳智慧城舉行，台中市長林佳龍致詞時，一位抗議人士突然衝上台，手持「立即關閉森隆活虎館」白布條抗議。（黃國峰攝）

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2018台中世界花卉博覽會開幕晚會，3日在水湳智慧城舉行，台中市長林佳龍致詞時，一位抗議人士突然衝上台，手持「立即關閉森隆活虎館」白布條抗議維安人員立即追上前阻止。（黃國峰攝）
2018台中世界花卉博覽會開幕晚會，3日在水湳智慧城舉行，台中市長林佳龍致詞時，一位抗議人士突然衝上台，手持「立即關閉森隆活虎館」白布條抗議維安人員立即將他拉走。（黃國峰攝）
2018台中世界花卉博覽會開幕晚會，3日在水湳智慧城舉行，台中市長林佳龍致詞時，一位抗議人士突然衝上台，手持「立即關閉森隆活虎館」白布條抗議維安人員立即將他拉走。（黃國峰攝）
2018台中世界花卉博覽會開幕晚會，3日在水湳智慧城舉行，台中市長林佳龍致詞時，一位抗議人士突然衝上台，手持「立即關閉森隆活虎館」白布條抗議維安人員立即將他拉走時，仍不斷嗆聲。（黃國峰攝）

花博開幕晚會在水湳智慧城舉行，市長林佳龍在晚間7時許上台致詞時，工作傷害受害人協會研究員賀光卍突然衝上台，手持寫著「立即關閉森隆活虎館」字樣的白布條，抗議贊助森隆活虎館的正隆公司關係企業沒有處理好呂姓員工過勞案。林佳龍暫停致詞，並對觀眾說「讓我們聽聽他的訴求，給他一些掌聲」，現場維安警方人員即將他帶下台，晚會秩序並未受影響。

正在致詞的林佳龍見狀相當沉穩，他暫停致詞，並對觀眾說「讓我們給他一些掌聲，也聽聽他的訴求」，現場隨即響起一陣掌聲，賀光卍即被員警帶離現場。

賀光卍在會場外對媒體表示，正隆公司關係企業沒有處理好呂姓員工過勞案，還贊助花博在后里展區的森隆活虎館，台中市府不應該幫過勞殺人企業漂白，這樣不僅讓台灣在國際蒙羞，更讓過勞員工氣憤，工傷協會要求林佳龍市長立即關閉森隆活虎館。

賀光卍說，協會及家屬已與正隆公司多次溝通，都未獲處理，也曾向告知正隆若不處理，將採抗議行動，協會將協助家屬以司法途徑處理，與家屬於上周即計畫在花博晚會採取抗議行動。

針對此事，勞工局長黃荷婷表示，有關這位民眾的陳情，市府會協助進一步瞭解並查明。台中市府稍後表示，中央職安署已主動介入、啟動疑似過勞調查。

(中時 )

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