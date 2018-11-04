審查標案圖利自肥 知名高球教練涉貪

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前台北市體育總會高爾夫協會理事長、知名高球教練吳見亨，因擔任民族國中高爾夫球設備採購標案的審查委員時，為圖私下獲取標案，找來3家廠商投標，明知廠商資格不符，卻給予高分，讓特定廠商得標後，再由自己公司履約，獲利95萬多元。台北地院考量吳認罪，且繳回犯罪所得，依貪汙治罪條例判刑2年，緩刑4年，須向公庫支付100萬元，並提供240小時義務勞務。

判決指出，吳見亨為台北市體育總會高爾夫協會第1、2屆理事長，且自2013年2月起擔任台北市立民族國中高爾夫球社之外聘教練，亦為某運動行銷公司實際負責人。

台北市體育局補助民族國中「台北市基層運動選手高爾夫訓練基地」設備補助經費200萬元，民族國中2016年11月依政府採購法公開招標，選定吳為標案審查委員，吳明知委員不得參與採購案，卻找來志捷公司投標，並提供有利評分審查之相關企畫書、規格資料供志捷公司備標。

雙方約定志捷公司得標後，由吳履約，待標案驗收、付款後，志捷公司將決標金額扣除相關稅費、保固保證金及行政管銷費用後之餘額交付吳，吳另找華甸、陽光2公司陪標。

吳見亨進行規格審查時，給予志捷公司90分之高分，並在評選意見欄註記「廠商資料完整，簡報內容符合本案需求」，讓志捷公司評定為合格廠商，事後經減價2次後，核定底價191萬3300元，志捷公司以190萬8000元得標，再交由吳履約，扣除相關成本後，吳獲得95萬4928元不法利益。

(中時 )

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