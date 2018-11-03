消費前隊友被罵翻不怕 雪莉續曬沒穿內衣激凸照

2018年11月03日 20:25 中時電子報 蔡曉婷

雪莉疑曬出激凸照。（圖／翻攝自jelly_jilli IG）

24歲韓國女星雪莉3年前退出女團f(x)，又因和大14歲男友戀情與脫序舉動頻登上版面，上月底她在實境秀中首度鬆口退團主因，稱加入團體有如穿了一件不適合自己的衣服，看不到未來以及能說話的對象才決定離開，引來大批粉絲砲轟她消費前隊友，昨(2日)雪莉繼續曬出她旅遊中疑似激凸的照片，懶理雜音。

雪莉2014年被爆和大14歲崔子交往，不久雪莉以「專心朝演員的方向前進」為由退出f(x)，此後雪莉便常在IG分享激凸或充滿性暗示的照片，令粉絲不解，去年初雪莉與崔子分手，改與大11歲金民俊交往，但4個月後戀情又告吹。

雪莉上月在實境秀《真理商店》談退團原因，委屈說因為很小就進入演藝圈，承受不少超齡的壓力，「身邊沒有一個人把我當作小孩」，某天覺悟這件事不適合自己，才決定離開，前隊友宋茜則發文回應：「每個人都有自己想要走的路和必須要走的路，不要停下脚步，走好，無悔。I'm fine」。

節目播出後，雪莉雖遭不少f(x)粉絲和韓國網友譙翻，批評她自私，但她未有任何正面回應，昨分享了自己在冬日中曬日光浴的照片，寫下：「冬天別來」，而照片中雪莉穿著貼身高領上衣，細看疑似又激凸，網友回應：「有病吧，又不穿內衣」、「放飛自我」、「這個太刻意了吧厲害」、「真羡慕雪莉，可以想不穿bra就不穿」、「歐美明星經常不穿內衣出街，很隨性，怎麼到了雪莉這兒就不行了」。

(中時電子報)