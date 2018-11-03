演虎爺乩身禁忌多 避免誤傷靈界好兄弟全靠鄭人碩「吸」一下

2018年11月03日 20:35 時報周刊 張毓琪

鄭人碩飾演虎爺乩身，電影中打手印來真的。威視提供

台灣影史最賣座的正宗恐怖系列電影《紅衣小女孩》推出全新外傳故事《人面魚 紅衣小女孩外傳》，全新陣容找來金穗新銳導演莊絢維執導，徐若瑄、鄭人碩領銜主演，為了替電影造勢，男主角鄭人碩帶領另外兩位演員張書偉與高慧君，一同現身北巡武德宮參拜黑虎將軍預祝電影大賣。

扮演神明乩身有許多細節要注意，電影中鄭人碩的手勢及手印都是來真的，「這手印真的會吸引周遭好兄弟過來，若是無意間傷到很厲害的靈體就完了！」鄭人碩表示自己總共學了六種手印，「雖然為了戲劇效果，在合理的情況下做了一些微調，鏡頭前看起來更俐落，但功用是一樣的。」為了確保劇組安全，每次結完手印鄭人碩便要握拳以手對口「吸」一下來解印， 而且更不能在廁所、臥室等晦氣重的地方練習。

為演出虎爺乩身，鄭人碩開拍前曾南下北港武德宮親擲筊獲得黑虎將軍認可，今日特地來到這間由北港武德宮虎爺分靈的北巡武德宮中答謝黑虎將軍，並祈求天官武財神保佑《人面魚》票房大賣。活動現場準備了人面魚堡、紅衣小女孩造型雞蛋糕、護身符等多項限量好禮，交由三位演員親手發送給一百位到場粉絲。此外，由於隔日(11/4)便是張書偉生日，多位追隨多年的死忠粉絲更特地獻上恐怖人面魚蛋糕來提前替他慶生，並由鄭人碩和高慧君帶領百位粉絲替齊唱生日快樂歌。

電影《人面魚》故事時間軸到回《紅衣小女孩2》十年前，日前發布的正式預告中高慧君再度現身引發網友各種臆測，今日受邀出席電影造勢，笑說：「感謝編劇安排，沒想到我還能回來演出年輕漂亮版的『林美華』。」

《人面魚 紅衣小女孩外傳》劇情描述刑事組警官阿忠（張書偉 飾）帶著一樁離奇的滅門血案找上虎爺乩身志成（鄭人碩 飾），志成決定對兇嫌執行驅魔儀式「炸魔神仔」，未料棄置的吳郭魚屍嘴中竟吐出一條遭附身的小魚，被男孩家豪（吳至璿 飾）撿回家飼養。一連串的怪事隨即開始發生，母親雅惠（徐若瑄 飾）更是舉止怪異，陷入瘋狂。為拯救母親，家豪向虎爺求救，他們原以為化解了人面魚的怨念就能阻止這一切，沒想到更難解的仇恨，正潛伏在森林裡等著他們。本片將於11月23日全台上映，

(時報周刊)