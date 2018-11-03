花博晚會熱鬧登場 蔡英文：台中花博讓我們引起為榮

2018年11月03日 20:56 中時 陳淑芬

花博開幕晚會3日晚間在水湳智慧城熱鬧登場，打造超過100公尺寬、20公尺高的震撼巨型花博舞台，國內外藝術團體輪番上場演出，現場以花卉意象布置熱情繽紛，吸引3萬人到場，熱鬧滾滾。蔡英文總統致詞表示，台中花博完美展現台灣豐富的生態、最精緻的農業園藝、工業技術與科技實力，美好的台中，讓我們引以為榮。

台中市的國際盛事花卉博覽會3日開幕，后里、外埔及豐原3園區有開園外，晚間在水湳智慧城的中央公園舉辦花博開幕晚會，蔡英文總統、立法院長蘇嘉全、市長林佳龍、國際園藝生產者協會(AIPH)會長Bernard Oosterom等及參展68團國際來賓共襄盛舉。

「這是一個令人感動的時刻！」蔡總統表示，台中世界花卉博覽會正式開幕，后里馬場園區、森林園區、外埔園區及豐原葫蘆墩園區也開園，迎接來自世界的朋友，讓大家一起聆聽花開的聲音、聆聽台中的聲音，更要看見台灣的美麗。

蔡總統並感謝林佳龍以超強的執行力、堅強的意志力，串聯起整個大台中，讓政府和民間社會的力量能夠投入籌辦台中花博，讓台中花博可以完美展現台灣豐富的生態，以及最精緻的農業園藝、工業技術與科技實力。

蔡總統說，現場民眾在參與台中花博開幕及這場台灣盛事，並共同見證大台中時代的來臨，林佳龍的「大台中123」政策，包括三大副都心、舊城新生及綠、柳川整治，台中正在煥然一新，民眾透過花博即將看到的「新生的台中」，美好的台中，真的讓我們引以為榮。

市長林佳龍則說，2018台中世界花卉博覽會是一段刻骨銘心的旅程，種種的挑戰難以預料，為了石虎棲地，將展區「一分為三」的重大決定，也為百年古蹟后里馬場的修復保存而費盡心思，這都讓花博如期完成的壓力倍增，他要感謝所有的市府同仁、參與的企業以及2萬多名的志工夥伴等一起讓花博美麗綻放。

林佳龍指出，這些挑戰堅定對生態保存和人文價值的信念，讓台中花博成為獨特的存在，成為世界級的博覽會。他要感謝開啟這趟旅程的前台中市長胡志強、實現花博核心價值的策展團隊、AIPH認可台中花博及台中宣言，台中花博「Green,Nature&People」的精神，將成為全球綠色意識的象徵，更感謝來自全球50個國家、178個一起推動這個綠色運動的城市和國際組圖。

花博開幕晚會吸引約3萬人參加，民眾自下午4時30分陸續進入會場，傍晚5點起就安排熱鬧滾滾藝術演出活動，先後安排九天民俗技藝團、台灣特技團及國立台灣交響樂團等接力表演。

開幕典禮於晚間7點由國寶級歌仔戲演員唐美雲演唱登場，由筆名路寒袖的文化局長王志誠為台中車站過百歲生日所創作。最特別的是匯集國內外37組藝人團隊，超過1500名演出人力的大型舞台劇表演，詮釋1億4000萬年來，植物和人類生活的聯結，詮釋台中花博主題「花現GNP－Rediscover Green, Nature and People」。

晚會過程發生一段小插曲。市長林佳龍在晚間7時許上台致詞時，工作傷害受害人協會研究員賀光卍突然衝上台，手持寫著「立即關閉森隆活虎館」字樣的白布條，抗議贊助森隆活虎館的正隆公司沒有處理好呂姓員工過勞案。林佳龍暫停致詞，並對觀眾說「讓我們聽聽他的訴求，給他一些掌聲」，現場維安警方人員即將他帶下台，晚會秩序並未受影響。

針對此事，勞工局長黃荷婷表示，有關這位民眾的陳情，市府會協助進一步瞭解並查明。

(中時 )