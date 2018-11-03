全聯快閃店 進駐台中花博

2018年11月03日 20:58 工商 劉馥瑜

全聯台中花博快閃店吸引許多民眾。圖／業者提供

2018臺中世界花卉博覽會今（3）日熱鬧開展，即起至11月5日將在臺中水湳智慧城，連續舉辦3天的開幕表演。全聯表示，為解決民眾的飲食需求，全聯特別於水湳智慧城設置快閃店，獨家服務來觀賞臺中花博開幕表演的民眾，除了販售雞排、茶葉蛋、地瓜、餅乾、飲料、咖啡、濕紙巾等32項食品及用品，並特別提供期間限定優惠價格，回饋看展民眾及現場花博工作人員的需求。

全聯指出，臺中花博快閃店共動用近60個工作人員，提供為期3天的服務，11/3～11/5營業時間分別是：下午4：30、上午10：00、下午2：00開始，至晚間9：00結束，現場也提供全聯門市尚未販售的雞排、濃湯類商品。

此外，全聯也獨家贊助臺中市政府設計及印刷一千本，專為視障生所設計的石虎立體繪本，助盲生了解花博精神。全聯表示，臺中花博籌備期間，臺中市政府曾為了維護瀕臨絕種的石虎棲地，變更展出場地，並將石虎成為臺中花博的吉祥物，為了協助倡導生態環保理念，全聯今年特別獨家贊助臺中花博製作結合花博理念的石虎立體繪本。

全聯表示，石虎立體繪本是藉由花博吉祥物「石虎家族」的故事，提倡與自然和諧共處的花博精神，繪本內容除了文字以外，還有立體浮雕、上色及盲人點字的技術，製作十分耗時費工，繪本書背特別加上全聯吉祥物福利熊圖樣，預計11月中超過一千本繪本可印製完成，屆時將贈送予文化中心、圖書館、學校等地使用，希望可以讓更多盲生受惠。

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