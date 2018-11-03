彰化》吳音寧表哥嗆沒多少人歡迎韓國瑜 網民一張圖打臉

2018年11月03日 21:07 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長候選人韓國瑜，今晚到北農總經理吳音寧的故鄉彰化溪州輔選，吳音寧的表哥、溪州鄉長黃盛祿卻表示，鄉親沒有多少人歡迎「韓流」，還說吳音寧做得比以前好很多，因此不需擔心她會影響選情。PTT網民則用一張韓造勢場擠滿人群的照片，狠狠打臉！

PTT網民貼文指出，小弟剛好從南部北上，路過溪洲韓國瑜和國民黨彰化縣長候選人王惠美造勢現場，大約17：50從後台拍的。X！溪洲超塞！

鄉民們接力酸說：「不是有人嗆聲說溪洲沒人會支持韓總XD。」、「510表哥：沒人。」、「真的沒多少人歡迎耶！」、「X~這麼多人不歡迎韓總。」、「510穩了。」、「X，一定是動員。」、「都是你的幻覺，現場空蕩蕩。」、「這在鄉下算多了吧！」、「鄉下這樣算是全部出來了。」、「X，真多人！」

還有人笑說：「510果然是最強助選員。」、「510表哥：鄉親呀～不是都說好了嗎？」、「穩了，彰化我是認為韓一定要去，因為他說魏很爛。」、「魏明谷要崩潰QQ，千算萬算沒算到被韓流外溢擊潰！」、「議員場這麼多人，很給面子。」、「新潮流全滅才是對DPP好，可惜桃園沒機會。」

韓國瑜今天到彰化溪州為縣議員候選人謝典霖與彰化縣長候選人王惠美站台，據《聯合報》報導，溪州鄉長黃盛祿表示，彰化陽光普照，不受「韓流」影響，鄉親沒多少人歡迎「韓流」侵襲溪州，選舉要靠平日經營，鄉親有智慧做出選擇，加上北農總經理吳音寧做得比以前好很多，因此不需要擔心她影響選情。

(中時電子報)