周末藍營大造勢 馬吳朱郝為丁守中站台　丁守中：搞笑搞怪輸柯文哲 把事情搞定一定贏

2018年11月03日 20:58 中時電子報 綜合報導

選戰逼近，為炒熱首都選情，國民黨台北市長候選人丁守中今天連續在中正萬華及大安文山區舉辦兩場造勢大會，包括前總統馬英九、黨主席吳敦義、新北市長朱立倫，副主席郝龍斌等國民黨天王先後到場為丁守中站台加持，數千名支持者在台下為丁守中高聲加油，氣氛熱烈。馬吳朱郝等藍營天王也一同呼籲，拚經濟，不要拚政治、拚鬥爭清算，年底換掉民進黨，讓藍天再現，才能重振台北的驕傲。

丁守中也強調，講作秀、搞怪、搞笑，他絕對輸給柯文哲，但他可以搞定很多事情，這方面一定贏柯文哲。例如如今台北有9成公車都是低底盤公車，讓市民上車更方便，就是由他倡議並爭取的。同時他當初在立院，提案騎機車強制戴安全帽，一年更救回一千多條人命。

他也說，自己不是舌尖牙利的人，但看看五大案、取消不賺錢公車路線、兩岸一家親及聲援婦聯會轉彎等，柯文哲出事就怪前朝、大巨蛋也怪前朝，選民無須再對沒有中心思想的柯文哲有所期待。

馬英九也說，民進黨這兩年讓人民失望透頂，雖然這兩周國民黨氣勢大幅提升，幾次民調都超過民進黨，但大家仍要戒慎恐懼、全力以赴，因為民進黨選舉奧步很多，很多人都是受害者，大家不能掉以輕心，年底選舉要換掉民進黨，將過去兩年受到委屈在這次選舉討回來。

今天造勢活動現場人氣滾滾，除了丁守中，立委賴士葆、蔣乃辛、曾銘宗、費鴻泰，大安文山區市議員候選人李柏毅、耿葳、徐弘庭、羅智強、王欣儀、陳錦祥，中正萬華區議員吳志剛、郭昭巖、鍾小平，都陸續上台請託。

媒體詢問丁守中是否擔心韓國瑜搶走他的鋒頭？丁守中則大方地說，不但不會，也覺得很好，因為台北市民4年來也覺醒了；「韓流更熱鬧、更人氣，這是好事」，選舉就是要旺。至於邀請黨內天王加持是否要在聲勢上蓋過蔡英文總統幫姚文智站台？丁守中表示，不曉得姚文智辦什麼活動，但藍營按照自己的進度，就像跑馬拉松一樣全力衝刺，爭取勝選。

朱立倫助講時表示，丁守中人如其名，就是做人中肯。反觀民進黨拚政治不拚經濟，這兩天更誇張，臉書批評總統會被國安局監控，電視節目不能隨便到高雄罵民進黨，馬英九當總統時會這樣做嗎？他呼籲，沉默力量會站出來，市民集中選票讓丁守中當選。就像過去他跟郝龍斌共同推動捷運的例子，希望未來新北市侯友宜跟台北市丁守中能共同建設大台北。

郝龍斌也指出，只要一人拉一票，丁守中就可以贏。同時低底盤公車就是他當市長時，由丁守中協助引進台北市，現在悠遊卡變成小現金卡用的很方便，也是他當市長任內，靠丁守中在立法院推動修法，才去除原本法律的障礙得以推行。

吳敦義則痛批民進黨執政糟糕，馬英九任內兩岸關係穩定，觀光客和免簽國大增，民進黨執政，違法違憲的年改使退休軍公教消費降低，大家都窮，狀況非常不好。2020年要撥亂反正，2018國民黨一定要先多贏幾個縣市，贏回首都，守護中道。

另針對政界傳出2020柯韓配選總統，丁守中答詢時說，大家先選市長，贏了才有藍天再現的機會。至於是否擔心柯文哲選前操作棄保議題？丁守中表示，民進黨現在就是在支持柯文哲，從蔡英文替姚文智站了5次台，都沒有罵柯文哲，就可以看的出來。

媒體詢問丁守中會不會擔心自己的臉書被國安局盯上？他則說，過去幾年大家都還可以批評政策、批評國家領導人、批評市長，怎麼現在變成不能批評？這不是走回戒嚴的老路嗎？他強調，台灣不能走回到戒嚴的老路。

(中時電子報)