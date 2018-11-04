看好高雄機場樞紐潛力 3航空公司增設航班

亞洲航空新增「馬尼拉-高雄」航線，首航旅客日前抵達高雄。（林瑞益翻攝）

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旺報

看好高雄國際機場的樞紐位置與發展潛力，近期澳門航空增加班次、亞洲航空新闢「馬尼拉-高雄」航線1周飛行3班、台灣虎航將日本名古屋包機航線轉定期航線，澳門航空公司1日1班的班次，增加為1日兩班，高雄市政府觀光局長曾姿雯表示，藉由日漸多元便利航班航次，一定能為高雄帶來更多旅客提升高雄觀光及各產業的商機。

她說，菲律賓是近期的熱門旅遊市場，免簽證搭配便利的航班，來高旅客有明顯成長，為迎接菲律賓貴客，新航線首航當天特別致贈面膜作為伴手禮，表現高雄的歡迎，期待藉由新航線能帶入更多東南亞旅客。

台灣虎航10月31日也宣布將日本「名古屋-高雄」包機直飛轉為一周兩班之定期航班，日本中部國際機場更特別舉辦首航慶祝儀式，虎航特別加強介紹高雄宜人的氣候、便捷的大眾運輸工具、在地美食小吃及節慶活動並強調來台灣旅遊絕不能錯過高雄。

此次另有知名台灣樂團「宇宙人」獻唱《要去高雄》，觀光局與台灣虎航公司也合作致贈首航來高雄旅客迎賓福袋一份積極推廣高雄旅遊。

曾姿雯非常感謝各航空公司對於高雄觀光發展的肯定，預期將大幅提高海外旅客造訪高雄的機會，尤其是小團體自由行或背包客族群，對於高雄推動國際觀光有相當大的助益。加上高雄明年2月將要舉辦的高雄燈會藝術節與內門宋江陣、大港開唱、春天藝術節等特色活動，相信可吸引更多遊客。

(旺報 )

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