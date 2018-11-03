影》韓流席捲彰化！謝典霖、王惠美造勢大爆棚！韓國瑜呼籲南台灣大團結

2018年11月03日 21:24 中時 吳敏菁 、中時電子報／ 羅懋 、中時電子報／

國民黨提名高雄市長候選人韓國瑜３日晚間首度到彰化溪州為彰化縣議會議長、也是縣議員候選人謝典霖和彰化縣長候選人王惠美站台。（吳敏菁攝）

民黨提名高雄市長候選人韓國瑜３日晚間首度到彰化溪州為彰化縣議會議長、也是縣議員候選人謝典霖和彰化縣長候選人王惠美站台，國民黨主席吳敦義、前立委院長王金平等國民黨大老全到場，湧入數千支持民眾，現場大爆棚。（吳敏菁攝）

韓國瑜呼籲彰化和高雄攜手，南台灣大團結，重新找回失去的光榮，拚好生活。（吳敏菁攝）

韓國瑜呼籲彰化和高雄攜手，呼籲南台灣大團結，現場沸騰。（吳敏菁攝）

「韓流」席捲彰化，國民黨提名高雄市長候選人韓國瑜３日晚間首度到彰化溪州為彰化縣議會議長、也是縣議員候選人謝典霖和彰化縣長候選人王惠美站台，國民黨主席吳敦義、前立委院長王金平等國民黨大老全到場，湧入數千支持民眾，現場大爆棚，點燃沸騰熱情，韓國瑜呼籲彰化和高雄攜手，南台灣大團結，重新找回失去的光榮，拚好生活、賺錢、賺錢、再賺錢。

韓國瑜在議長謝典霖競選團隊的邀請下，第一次到彰化溪州輔選，國民黨大老和各國民黨候選人也幾乎到齊，打選戰熱情衝到最高點，各藍營候選人還紛紛把握機會「同框」合影，現場旗海飛揚，人氣大爆棚。

議長謝典霖表示，對政治冷漠下場就是被糟糕的人統治，要把有私心，不公義的執政黨換掉，民進黨執政下，用意識形態治國，斷絕大陸交流，也沒辦法接到日本、韓國的訂單。一例一休也讓產業失去競爭力，還把核四停掉，用空汙法管制老車，基層叫苦連天，感謝疼惜典霖、支持典霖，也呼籲支持王惠美，默默地做，沒亂開支票，用務實態度面對彰化的現狀，懇求全力支持。

王惠美說，各項機構民調，都顯示穩定領先，但要繼續努力，以防民進黨出奧步，只剩21天要努力拚到底，彰化是光榮大縣，但執政無能讓人口外移、產業進不來，變成最大、最窮的大縣，這次翻轉彰化、改變命運，作為選舉主軸，彰化再不改變，就可能像雲林、嘉義一樣，又老又舊又窮。從大眾運輸系統、產業政策、土地解編，來做相關改進，溪州和田尾將作為東亞花卉拍賣場，未來會建置花卉廊帶，在地留住中小企業，已讓藍北有兩條捷運，東西做連結，給惠美機會，改造彰化，翻轉未來。

韓國瑜在群眾擁簇下進入會場，他說和溪州人不親土也親，岳母正是溪州人，大家都是一家人，這次選舉大家都說韓流、韓流，只是賣菜，就是一個簡單的人，這次來也要挺議長謝典霖、縣長候選人王惠美和政治，台灣人對政治人物越來越不信任，是太多人一上任就忘記老百姓拜託他做什麼事，老百姓要求很簡單，就是安居樂業。

韓國瑜說，在高雄就說，要搞一些意識形態，拜託去總統府，行政院、立法院都在台北，南部人湊政治是幹什麼？咱就拚好生活，呼籲高雄市、雲林縣、嘉義到彰化，整個南台灣要合作起來，台灣處境像荷包蛋一樣，現在蛋白區痛苦，蛋黃區投資的、觀光的不來，彰化縣和高雄要聯手，農產品、漁產品，蛋白區的東西都賣出去，好不好？

韓國瑜說，目前東南亞國家，每一個都在進步，南部人頭殼頭腦要清楚，知道要追求什麼方向，要賺錢，賺的錢投資培養下代。希望未來團結起來，重新找回南台灣失去的光榮、繁榮，大團結，拚好生活。

(中時 )