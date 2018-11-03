前律師爆料：川普曾稱黑人領導的國家「屎坑」

2018年11月03日 21:47 中時 王嘉源

據大陸《觀察者網》3日報導，美國期中選舉前夕，川普陣營「倒戈」的其前私人律師科恩（Michael Cohen）2日猛爆黑料，指責川普總統曾在當選前多次發表種族主義言論，如「黑人不把票投給他太愚蠢了」，「世上由黑人領導的國家哪個不是『屎坑』」。

與川普矛盾升級之後，科恩已於上月初離開共和黨，並登記成為民主黨人。據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）2日報導，他近日接受了《名利場》（Vanity Fair）雜誌專訪，科恩在採訪中竭力將前「老闆」川普描述為一名種族主義者。

按照《名利場》的說法，科恩很清楚川普此前的私人言論比他如今的公開言論更加糟糕，他想在期中選舉前，把自己相信的證據提供給潛在選民，讓他們瞭解總統的本性。

《觀察者網》報導說，科恩回憶起2016年大選期間與川普間的一次談話。當時川普剛參加完一場競選集會回來，科恩向川普指出，自己從電視上看到集會現場主要是白人。川普當時對科恩說：「那是因為黑人太愚蠢了，不會投票給我。」

緊接著，科恩在受訪時稱，這段對話又讓自己想起了多年前南非前總統曼德拉去世後不久與川普間的一次交流。科恩回憶說：「（川普）對我說，說出一個由黑人領導而不是一個屎坑（not a sh*thole）的國家……」

《名利場》認為，這正好呼應了川普年初使用「屎坑國家」一詞形容非洲國家這件事。當時就是這番話，頓時引發非洲國家憤怒。

據報導，川普的類似種族主義言論不僅僅只有這些。科恩還講述了2010年前與川普的一段對話，當時兩人正在前往芝加哥參加川普國際酒店董事會議。

「我們從機場到酒店，開車路過一個看起來非常簡陋的社區。川普對我說，只有黑人才能這樣生活。」科恩說。

川普曾主持過真人秀節目《誰是接班人》（The Apprentice），科恩還回憶了自己曾與川普如何討論這檔節目以及第一季的贏家。第一季快結束時，最後兩位分別叫比爾．蘭西奇（Bill Rancic）與誇梅．傑克遜（Kwame Jackson）的選手針鋒相對。「川普在解釋他沒有選擇畢業於哈佛商學院的非裔選手傑克遜的原因時說，『我不可能讓這個黑鬼（Black F*g）贏』。」

對於科恩的這一系列說法，《名利場》2日稱，白宮均未做出回應。

《觀察者網》指出，正值美國期中選舉前夕，兩黨都在進行選前角力。上月美國接連發生「炸彈包裹案」、「猶太教堂槍擊案」，在民主黨與自由派媒體的引導下，美國輿論界展開了一場針對川普「分裂言辭」的大討論。

在這一背景下，從川普陣營「倒戈」轉投民主黨的科恩，在距離期中選舉僅剩4天的時間點向媒體猛揭川普黑料，無疑是在為民主黨「助選」。

CNBC稱，就川普而言，他已經明確表示，自己一直在爭取黑人選民的支持。上月，川普在白宮接待了饒舌歌手肯伊．威斯特（Kanye West）及前足球運動員吉姆．布朗（Jim Brown）等非裔美國名人。有人一直指責川普有著針對種族發表煽動性言論的歷史，不應該得到少數族裔的支持，但在這次活動中，肯伊．威斯特明確拒絕了這一指控。

今年8月，科恩本人與紐約聯邦檢察官達成認罪協議，承認違反競選財務法、銀行欺詐及逃稅等8項罪名。科恩當時供稱，受大選「候選人」指示，曾向兩名成人女星支付封口費。

雖然科恩認罪，但美媒此前稱，他仍然能夠在今年11月的美國期中選舉中投票。

目前，科恩還在配合檢察官調查涉及川普的案件。一段時間以來，作為川普私人律師的他與川普產生不和。科恩認罪後的第二天，川普就在推特上寫道：「如果有人要找一名好律師，我強烈建議不要選擇科恩！」

(中時 )