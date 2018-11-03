富永昌敬想來台灣拍片 讚鹽埕漫步很迷人

2018年11月03日 21:44 中時 潘鈺楨

高雄電影節第三周獻上壓軸的焦點導演「日本無賴派電影詩人：富永昌敬」，首次因電影造訪港都的富永昌敬，坦言自己雖出身於電影相關科系，但自嘲電影創作可都是自己學來的，蔡明亮電影《河流》更是他眼中認為不可思議的電影，深受啟蒙。

對於被選做雄影的焦點導演，直言這是人生中首次被選做焦點導演「十分開心！」，而11/1就抵台的他，更笑言自己電影原來在台灣都是年輕人在看，「在日本都是瘋狂影迷大叔來看我的電影，在台灣反而都是年輕人」，來到台灣第三日的富永昌敬，直說很想在台灣拍片「台灣充滿生活的軌跡、在鹽埕漫步十分迷人，台灣路又直又大條！」他更明白表示自己對台灣的喜愛。「後天要回去真是失落」。

富永昌敬攜話題新片《燦爛吧！情色時代》來台，注目情色雜誌主編末井昭下流人生，更影射攝影大師荒木經惟，獻上爭議不斷的荒謬人生宣言，可說為是末井昭一生的懺情錄，更獲選為紐約亞洲影展開幕片，以及他2017年獻映的《南瓜與美乃滋》，片中小田切讓飾演花心大少渣男和太賀競爭臼田麻美，貼近男女愛情脈動的情節，令人直呼「虐心」。

富永昌敬從影二十年，對於刻劃品行不良、撒野放蕩的「無賴群像」，有其獨到品味，堪稱是日本當代刻劃無賴精神的最佳代言人，而在日本獨立電影圈小有名氣的富永昌敬，每部電影幾乎和日本演技派巨星合作，包含小田切讓、淺野忠信、染谷將太、山田孝之等摺摺星光，而更讓實力派演員柄本佑、太賀、尾野千真子齊聚一堂。

提到印象最深刻的演員，富永昌敬盛讚染谷將太在尚未成名前拍《潘朵拉之匣》，16歲就有強大氣場．「當下知道他未來一定會紅！小小年紀就能理解導演要甚麼並且和電影一起奮鬥非常不簡單。」

《南瓜與美乃滋》中國民男神小田切讓難得演出花心大少，軟爛男態度只停留在剝削或是享受前女友臼田麻美的愛，意外重逢希望重拾肉體關係，油裡油氣的表現挑動女影迷的敏感神經。而小田切讓在導演長片首作《國寶山椒魚》，展現有別於男神時期的廢才爆笑，漫畫而過動兒式的演繹莽撞又天才的放射科大師，爆走的影像讓人莞爾十足。富永昌敬導演說「其實多半是讓小田切讓自己自由發揮。」

但富永昌敬導演也補充當時和山田孝之《愛的禁行式》合作時，山田孝之當下曾和他說「導演你很仔細」，當下以為是山田孝之不太開心，一追問之下山田卻是補充說「這樣很好啊！」而年過40的導演也說和自己內心住了一個「大嬸」，心思細膩之餘，和女演員合作也比較不會緊張了。

《南瓜與美乃滋》太賀是位靠女友吃飯的音樂人，擅長用吉他創作。但有幕卻從吉他改為鼓，「其實是不想讓臼田麻美哭死」，原來因為臼田麻美在這幕戲前就哭了，富永昌敬導演分享「覺得太賀是非常心地柔軟的，吉它再彈下去，女主角就會哭死，所以他故意去打了一個也不知道會不會打的鼓，想輕鬆一下，因為他是非常溫柔的人啊。」

醞釀八年才得以面世的新作《燦爛吧！情色時代》改編80年代暢銷情色雜誌「寫真時代」主編末井昭高度轉速的荒唐一生，由性格男星柄本佑體現末井昭從年輕時意外步入情色產業，後卻因獨特視野搖身一變成為創立暢銷情色雜誌「寫真時代」主編。《燦爛吧！情色時代》開頭便是柄本佑在警局哈腰「道歉」，以免雜誌女星第三點意外走光而被禁下架，但他其實高度反叛，不管是在雜誌內容上遊走禁忌邊緣，還在元配前田敦子知情下與三浦透子婚外戀，是日本傳奇人物。

喜歡選用比較不知名的配角當主角是富永昌敬導演的怪癖，他雖笑稱，「柄本佑和末井昭長得很像之餘，也非常喜歡和演員挑戰一起主演電影的感覺」！柄本佑收到主演邀約時，更直說「疑～怎麼會找我當主角。」

柄本佑所飾演的末井昭在崛起前曾於酒店打工，那時候的他深受普普藝術感召，他為實現「藝術即是爆炸」宣言，全身赤裸塗滿紅油漆，在大街上狂奔、用身體在夜間的柏油路上作畫。「炳本佑完全沒有抵抗，演得很開心，炳本佑真的是很棒的演員」。

高雄電影節導演專題「日本無賴派電影詩人：富永昌敬」選映新片《燦爛吧！情色時代》，以及虐心愛戀的《南瓜與美乃滋》；更選映三浦貴大純愛柳英里纱，真情摯性展現偷拍狼師墮落人生《愛失格》；天馬行空廢到笑，由淺野忠信、山田孝之、美波共揭一段段愛與復仇超展開的《愛的禁行式》；染谷將太16歲主演、堪稱為最陽光的太宰治百年冥誕紀念電影《潘朵拉之匣》以及導演一鳴驚人小人物狂想、小田切讓和香椎由宇定情作《國寶山椒魚》等六部電影的創作軌跡。

高雄電影節門票於「愛PASS售票網」(www.ipasskhcc.tw)與全台7-11 ibon全面販售，高雄電影節於10/19(五)至11/4(日)在高雄市立圖書館總館、喜滿客夢時代影城、高雄市電影館、駁二VR體感劇院登場。「高雄 VR FILM LAB」原創電影將於11/9 (五)至11/11(日)限時三日移師台北剝皮寮歷史街區放映。即日起至11/30(五)止．「2018高雄電影節X friDay影音」專區，回顧雄影歷年主題選片「高雄拍」、「雄影短競得獎作」、「影像高雄」單元影片！相關資訊請鎖定高雄電影節官網www.kff.tw或臉書粉絲團【高雄電影節】。

(中時 )