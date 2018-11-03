拍香港獨立電影《中英街1號》 女星「擔心被封殺」

2018年11月03日 21:51 中時 潘鈺楨

《中英街1號》的廖子妤。（雄影提供）

游學修（左）與廖子妤。（雄影提供）

高雄電影節第三周迎來繼《十年》後最具力道的話題電影，香港獨立電影《中英街1號》導演趙崇基揭廖子妤同登雄影！這部凝望香港不同社運世代的細膩觀察，聚焦港人不願重提的因工人抗爭而延燒的「六七暴動」，並以一場2019年的社會抗爭折射雨傘運動，描述兩個時代下兩組青年所面對的不同人生抉擇，以黑白影像投射柔軟卻堅定的生命影像。

現場影迷深為電影中隱隱無力感牽引出無奈與傷感。趙崇基一登台：「我相信只要有真實的人性、真摰的情感，能夠感動人心的，都是我想拍的電影。」，曾獲香港金像獎提名最佳女配角獎廖子妤亦力挺導演：「看完劇本覺得毫無拒絕的理由，本片更是極能發揮演技的角色。」至於是否擔心被封殺，她笑說：「可能是現在比較會擔心。但現在戲約也沒減。」《中英街1號》11/4(日)高雄電影節還有一場。

趙崇基導演分享本片拍攝緣起，原來是因為2011年接受曾經歷「六七暴動」的事件者委託，希望能拍出他們在事件中反英和抗暴的事實。但趙崇基導演堅持「題材很敏感，從頭到尾創作自由都有的！劇本和剪接是讓我自由去解釋對事件和意義的想法。」他更笑言：「《中英街1號》幕後我可能可以出一本書。」

《中英街１號》借用兩男一女廖子妤、盧鎮業、游學修的三角戀，深陷1967年及2019年兩個不同運動風暴的他們，如何做出影響人生的抉擇。廖子妤在《中英街１號》兩段故事有截然不同演技挑戰，1967年時，她是守候游學修的青梅竹馬，卻不贊同他涉入暴動現場；到了2019年，她尋求自身的定位，抱持對社會參與的熱枕，自主投入爭取香港自由的行列中。

廖子妤笑言自己在宣傳期上學到比較多，「宣傳期若是文化多半還是請盧鎮業分享香港的故事。自己本身和片中角色比較像，是被情境牽著走。」廖子妤直言拍片過程有真正的痛苦和開心的痛苦，「廣東話要常常講一大段，很容易NG」而拍完一場身心俱疲的哭戲，是「好的痛苦」，她更說「內心深處我知道我做到了！可是我好痛苦阿！」

故事惹議的《中英街1號》，在找演員上也遇見很多的困難。「大部份演員都擔心、少部分才不擔心，幾乎都是被拒絕。自己也被當紅的演員拒絕過」。「熟識的電視演員本來說分文不取都願意拍攝，但聽完《中英街1號》劇本就收手不拍。」該片前期融資並不順利，資金到處碰壁，不但和香港政府拒絕補助，投資者也差點收手。趙崇基說明其中最大危機來自申請香港政府的電影發展基金，基金會以商業元素不足為由將《中英街1號》拒於門外，兩位主要投資者見政府如此態度，他們也有過撤資想法。「當下我只得將預算減去三分之二，用克難的港幣三百萬元才得以開拍。」

香港上映後，最大爭議來自「六七暴動」和「雨傘運動」兩時代事件的並置，多數持反對意見即是認為兩者不能比較。對此趙崇基導演表示自己對年輕人對社會的關懷與激情有興趣。「不同世代，只是，當中有多少被利用，又有多少被辜負？電影中最關心的不只是時代風雲，而是年輕人在風暴中扮演了什麼角色。六七暴動期間那些被煽動的、雨傘運動中挺身而出的人，我都覺得不是他們選擇歷史，而是歷史選擇了他們。」

《中英街1號》先前於香港映演，趙崇基導演說：「自《十年》後，政治電影的商業上映在香港上映是困難的，而《中英街1號》從海外影展延燒回香港，其實非常感動。」趙崇基導演說日本和義大利觀眾反應讓他想哭。回到香港正式上映，趙崇基導演則說「但真的沒想到觀眾的反應那麼兩極化。」，他也分享《中英街1號》其實喜歡的觀眾占大多數，反而是文化界和影評界比較會有漂白「六七暴動」的質疑。

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