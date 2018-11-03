台中建商有「藝」思！舉辦藝文活動為企業形象加分

2018年11月03日 21:56 中時 盧金足

精銳建設在「精銳博」展演空間，讓住戶感受天然木質香氣的香柏，也與藝術美感相呼應。（盧金足攝）

台中品牌建商結合藝術，增加居住空間的美學氛圍，也打造有「藝」思的企業形象！精銳建設成立「AAM精銳藝術館」推出「不做藝廊、不營利、不收門票」三不原則；龍寶建設設立臻品藝術中心，推廣本土及國際藝術家的作品，雙橡園開發贊助大型展演活動，今年首次進行售票，與太陽劇團前首席舞者張逸軍合作「悟空」大型舞劇，帶動民眾參與推廣藝術文化！

美宅建商精銳建設成立「AAM精銳藝術館」，每年推出不同主題的藝術展覽邀請民眾免費參觀，贊助「藝術銀行」，成為台中10位贊助天使之一。

精銳建設還攜手藝術銀行，在「精銳博」社區展演空間，規畫為期三年、每年四檔展覽，這個「社區藝術巡演」，讓美感成為住戶生活的一部份。

精銳建設業務部協理高鴻麟指出，「精銳博」是單元二擁有最大綠覆面積的森林系建案，最初就決定採開放式的展演空間，天然木質香氣的香柏裝飾其中，大片落地窗寧靜水景提供住戶稍作歇息、欣賞美景，舉辦動態展演、靜態展出；藝術巡演便是在這個空間展出。

精銳建設以「藝術文化分享平台」為己任，而藝術銀行秉持「只租不賣」理念，提供上千件藝品租賃服務，推廣多樣化的展覽；雙方攜手結盟，依社區景觀與風格特色挑選展品，為住戶量身訂作藝術欣賞環境。第一檔展覽「萬物生長」即日起展至農曆年前，接著由第二檔「生命淬鍊」開展。

雙橡園開發以「建築.藝術.優生活」的經營理念，連續三年在台中文心森林公園-圓滿戶外劇場舉辦大型藝文展演活動，以實際行動支持及推廣台中在地藝文表演。

《悟空》舞劇改編自經典名著《西遊記/悟空》，年底正式於中台灣唯一首演，由太陽劇團前首席舞者張逸軍領銜主演、融合現代與傳統藝術美學的大型舞劇「悟空」，12月1日晚上在圓滿戶外劇場登場。雙橡園為住戶安排《悟空》見面會，張逸軍分享在太陽馬戲團中的經歷，更走出窗外水池即興演出，為住戶帶來滿滿驚喜。

龍寶建設成立臻品藝術中心，培養民眾對於美的感受力和鑑賞力，臻品藝術中心近期展出「地平線」，是第三場以建築與藝術為主題的藝術展演，即日起展出至12月1日。

由建築師姜樂靜策展，邀請5位建築人與藝術家於臻品不同樓層空間中，各自運用不同的媒材建構，創造不同的可能性；展出內容涵蓋平面創作、立體作品、視覺概念以及纖維裝置等作品，呈現多媒材創作的各種可能性；即日起至年底，品牌建商接力為市民帶來各種動態、靜態的藝文展演。

(中時 )