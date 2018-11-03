酷玩樂團躍上大銀幕 紀錄片限定上映

2018年11月03日 21:53 中時 潘鈺楨

期待許久的《酷玩樂團：夢過頭(Coldplay: A Head Full of Dreams)》將於11月14日（三）在全台11家威秀影城獨家一夜限定上映，電影票將於11月5日(一)中午12點之後開放iShow卡友購票(僅限以儲值金購票)。

「英國搖滾天團」酷玩樂團這回首次躍上大銀幕，分享成軍20周年以來的心路歷程，台灣唱片公司力爭讓酷玩樂團成軍以來首度拍攝推出的紀錄片《酷玩樂團：夢過頭(Coldplay: A Head Full of Dreams)》在台上映。導演麥特懷特克勞斯(Mat Whitecross)足足跟拍20年，從樂團初期發跡到演唱會場場擠爆體育館的超級巨星之旅，邀歌迷一同進戲院朝聖，回味《酷玩樂團》席捲全球的「夢過頭」(A Full Head of Dreams)巡迴演唱會現場表演片段及後台花絮，這回還收錄了成軍以來從未曝光過的畫面。

「英倫搖滾天團」酷玩樂團Coldplay曾榮獲7座葛萊美獎、9座全英音樂獎、7座MTV歐洲音樂大獎，生涯7張專輯完美制霸英國金榜冠軍、超越1億張唱片銷售奇蹟、締造18支英國Top 10排行神曲，並改寫20年來台灣西洋音樂演唱會人數紀錄。紀錄片也將收錄在酷玩樂團12月7日發行的《夢過頭：世界巡迴現場演唱會紀實電影 A Head Full of Dreams》專輯中。

售票情報：

11/05(一) 12:00，開放iShow卡友購票(僅限以儲值金購票)。

上映影城現場 / 官網線上訂票系統 / 官方APP (網路最晚12:30開放)

11/06(二) 12:00，開放一般購票。

上映影城現場 / 官網線上訂票系統 / 官方APP (網路最晚12:30開放) & 超商 (全家 / OK / 萊爾富)。

票價：全票$400 / iShow會員票$400 / 愛心票、敬老票$200。

上映影城：台北信義 / 台北京站 / 板橋大遠百 / 林口M.O.P. / 桃園統領 / 新竹大遠百 / 頭份尚順 / 台中大遠百 / 台中TIGER CITY / 台南大遠百 / 高雄遠百威秀影城

(中時 )