陳其邁競選影片「責任篇」 感性訴說對故鄉的責任

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民進黨高雄市長候選人陳其邁3日公布競選影片「責任篇」，他對著鏡頭獨白，感性訴說從政的初衷及對故鄉高雄的責任，他真情流露表示，當年選擇一條醫治故鄉高雄的路，用樸實的行動及誠實的策略，才是最有效的藥方。

影片中，陳其邁指出他曾思考過醫學院畢業後的發展，是否走上醫生的道路、是否要在台北或出國，幾經思量，決定回故鄉高雄參選，選擇一條不同於醫生、但同樣能為故鄉奉獻、改變高雄命運的道路。

陳其邁說，當年高雄因重工業城市，造船、石化業致使環境很糟，高屏溪的水有許多汙染，居民也容易生病，陳其邁說他受過醫學院訓練，當然想讓自己的故鄉母親更勇健。

陳其邁指出，台北地下都是捷運，高雄地下卻全是石化管線，註定不同命運，也註定高雄人要努力改變自己的命運，如今愛河、衛武營、亞洲新灣區、橋頭科學園區等建設，都是高雄人改變自己命運的最好證明。

陳其邁感性的說，高雄是故鄉母親，怎麼會去嫌自己的母親又老又窮？這20年來，高雄人一直努力打拼解決高雄的問題，讓高雄更好，這是做為高雄子弟必須承擔的責任，他強調，如果不懂高雄的痛，要怎麼疼惜高雄？不捨高雄的人，才會為高雄打拚。

陳其邁競選影片「責任篇」連結：https://youtu.be/wCP2cVEfU2o

(中時 )

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