臺中花博后里園區花舞館 展現臺灣蘭花王國之美

2018年11月04日 09:01 中時電子報 綜合報導

臺中花博11月3日盛大開幕，位於后里馬場園區的「花舞館」，以花朵概念發想，兩棟圓形建築結合鑲嵌為8字迴圈形，像是數學的無限符號，區分為大小兩個圓形展覽空間。小圓「蘭花館」是溫室建築，規劃為長期蘭花展，訴說臺灣蘭花產業發展史；大圓「競賽館」打造花藝殿堂，將持續舉辦花藝競賽與展示，開幕檔期規劃「國際室內花卉競賽」，邀請18國、36團體的國內外花藝大師，展現高超花藝技巧與國產花卉之美，精采可期。

臺中市長林佳龍表示，花舞館將陸續舉辦各式花卉展覽及競賽活動；很感謝農委會的經費補助，他們也是共同參與花博展覽的單位，而民間的花卉園藝團體幾乎都投入其中，開幕後的「國際室內花卉競賽」也邀請到30多個國內外花卉團體參賽，精采可期。花舞館的場館本身是建築上的突破，外牆是挑戰度很高的曲面設計，造型也很像蝴蝶蘭「跳舞的女孩」的姿態，兩個場館構成一個8字形，也像是無限大的符號，代表臺中花博傳達的理念，就是人與大自然的和諧共生、共享、共好的願景，其中一個很重要的展區就是「達爾文的微笑」，呈現出困惑達爾文的謎題，最終被後人解答出來的有趣科學史，歡迎大家來看臺中花博，可以看到臺灣的美好與國力。

教育局表示，花舞館分成「競賽館」及「蘭花館」二大場館。競賽館以「用花藝與世界交朋友」為策展理念，規劃6大展示區，展館主出入口為「萬紫千紅迎賓牆」，以植生綠牆襯托色彩艷麗的鮮切花，將依照時節更換花卉佈置，讓遊客一進展館就能感受到美的氛圍。競賽區入口則佈置「爭奇鬥艷競賽主題牆」，將依照檔次與主題，更換主視覺及花卉布置。

(圖/台中市政府新聞局提供)

(圖/台中市政府新聞局提供)

蘭花館則以臺灣蘭花王國為主題，呈現從寶島神秘原生態開始，到臺灣創新能力、創新精神的蘭花產業，展示蘭花育種與外銷倉儲的進步，並回顧臺灣蘭花的起源、蝴蝶蘭的崛起、育種的奇蹟、蘭花王國的誕生、蘭花生技的發展等。

(圖/台中市政府新聞局提供)

場館內規劃「達爾文的微笑-蘭花散步道」，設計理念源自於演化論之父達爾文對於奇特的蘭花「大慧星風蘭」花朵後方長達30公分的細長花距，讓達爾文不斷思考為什麼，但直到過世仍帶著遺憾；以此概念帶領遊客一起進入蘭花世界，並認識蘭花的演進。而「蘭生若夢-臺灣蘭原生地」，可讓民眾對蘭花生態及種類有更深一層的認識，透視蘭花的誘惑與演化的奧祕。

更多資訊，歡迎民眾造訪「2018臺中世界花卉博覽會博官方網站」(https://2018floraexpo.tw/)，官網提供即時資訊及導覽預約等服務，歡迎民眾透過手機或電腦預約，輕鬆遊花博。(臺中市政府廣告)

(中時電子報)