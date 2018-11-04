我想娶妳!美女攝影師遇恐怖房客連環騷擾 Airbnb卻不理

2018年11月04日 00:13 中時電子報 吳映璠

美國德州一名美女攝影師日前在推特上po文，敘述自己在訂房網站Airbnb出租房間，卻遇到男房客一再騷擾的恐怖經驗，該名房客除了破壞她家，退房後更一再央求續住，更傳送不雅訊息連續轟炸，她多次向警方及Airbnb求助卻都無法解決問題，最後只好上網爆料。

這名女子名叫卡瓦加（Alavia Khawaja），是德州一名攝影師，今年9月開始在Airbnb上出租房間。10月中她接受男子傑克森（Leonard Jackson）的訂房預約，當日把鑰匙交給對方後即出門辦事，不料四個小時後回到家裡，公寓已全變樣。

她的房門敞開，臥室像被轟炸般亂成一團，和男性友人的合照全被丟掉，更糟的是還被偷了500塊。傑克森立馬被掃地出門。卡瓦加隨後向當地警察局報案，警方卻說除非傑克森本人承認偷竊，否則無法依法送辦；她轉而向Airbnb申訴，卻被告知要填申請單，並且三天後才能受理。

卡瓦加在個人推特上公布房客傑克森的照片。（圖／擷取自卡瓦加推特）

不過事情並未就此落幕。幾天後卡瓦加開始收到傑克森的連環騷擾訊息，除了央求讓他續住，更出現令人傻眼的告白訊息，「妳能當我老婆嗎」，「我要告訴妳我有多麼喜歡妳」，甚至問她「有沒有保險套」。

卡瓦加在個人推特上公布自己與傑克森的對話。（圖／擷取自卡瓦加推特）

卡瓦加再次報案，警方卻仍因相同理由幫不上忙。

於是她決定自力救濟，她告訴傑克森如果真的沒有偷錢，她會考慮讓他入住，以引誘傑克森出現。當傑克森出現時，卡瓦加立即報警，警方抵達後則以擅闖民宅罪名將他逮捕，更在他身上搜出三把手槍。

卡瓦加原本以為終於可以放下心中大石，沒想到不到24小時又再次收到傑克森的訊息，原來他已經交保釋放。

卡瓦加在個人推特公開自己的恐怖遭遇，立即引起廣大網友迴響，更有兩名女房東和她相認，表明自己也是傑克森苦主，其中一人更被他跟蹤，向Airbnb申訴後同樣沒有作為。

至於Airbnb如何回應這起事件？報導引述自Airbnb發言人布萊特（Ben Breit），表示已經刪除傑克森帳號，並會提供卡瓦加協助，不過也強調Airbnb至今有超過4億筆成功入住紀錄，負面事件相當少見。

(中時電子報)