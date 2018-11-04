金主爸狂LINE「長X酒店703房」 正牌爸拿起女兒手機...神展開

2018年11月04日 00:09 中時電子報 林毅

女網友表示，她把男友ID改成金主爸爸，卻被正牌爸爸看到 (圖／翻攝自Dcard)

情侶交往久了都會遇到疲乏期，許多情侶也因此會嘗試新的「玩法」，例如情境模擬或是角色扮演。一名女網友跟男友嘗試新的角色扮演，沒想到卻遭親爹中途攔截，讓她跟男友都嚇傻。

一名女網友在「Dcard」上PO文，表示自己跟男友交往10年了，為了避免「三年之痛、七年之癢、十年之死」，所以日常交往時都會玩些小情趣，而這次玩的主題是「小明星與金主爸爸」。

女網友說她陪爸媽在客廳看八點檔時，中途跑去上廁所，滑到一半的手機就留在客廳，好死不死這時男友狂傳LINE，提示音不斷響起，她才想起男友的ID被她改成「金主爸爸」，立刻穿上褲子衝回客廳，只見爸媽已經拿起她的手機盯著螢幕。

她悄悄湊過去看，只見LINE上面出現幾段訊息：「七點，長X酒店703房」、「今天買了新玩具(跳蛋.jpg)，好好跟妳玩玩」、「伺候好了資源什麼都不是問題」，這時媽媽直接按下通話鍵，把電話給爸爸，不知情的「金主爸爸」接起電話後，還不知大難臨頭，說「這麼快就打過來是看到玩具興奮了嗎」，這時正牌老爸只低聲叫了男友名字，讓對方當場嚇到說「叔叔好」。

沒想到正牌老爸竟回「年輕人愛玩，也要注意身體」，男友被嚇得只能一直說「好的」，事後跟女友抱怨「以後不敢亂傳情趣用品照片了」。網友也笑翻：「會不會妳媽到時候也想這樣玩」、「妳正牌老爸也太冷靜XDD」、「整個超有畫面啊」、「妳男友壽命大概少了10年有」。

(中時電子報)