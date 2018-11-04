單身多金熟女易被騙？ 刑事局教妳避免情、財兩失

警方分析假交友假投資詐騙手法，提醒民眾切勿受騙。（警方提供）

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假戀愛交友詐騙集團總是鎖定多金的單身熟女下手，在網路世界靠盜用的帥哥照片，營造網路熱戀假象，再靠各種投資、借貸名目詐財。警政署165反詐騙諮詢專線表示，交友聊到錢，極可能就是詐騙，女性切勿因為感情空窗，就輕信網路虛幻的甜言蜜語。

新北市陳姓女子日前在臉書遇上自稱香港金融公司客戶部門的吳姓經領主動加好友，兩人相談甚歡，並有曖昧情愫，對方表示有投資賺錢機會，可在海外集資操作期貨指數，王小姐誤信對方的投資管道可信，加上認定彼此屬於網路熱戀，於是聊天一陣子後，王小姐按照「吳經理」指示，先後匯款鉅額。

王小姐先匯款美金2萬元至對方提供的香港中國銀行帳戶內，5日後接到自稱金融公司財務部來電，要求王小姐繳交境外所得稅5%，王小姐再匯款美金6萬2100元至指定帳戶。一周後，王小姐又接到自稱香港金融管理局人員來電，表示資金太過龐大，須提供當地工作證明或當地人員代理擔保並繳納保證金，於是她又匯款美金6萬4000元至指定帳戶。

等到吳小姐發現已匯款多筆金額，共計美金14萬6100元（約新台幣450萬元），又聯絡不上「吳經理」及其主管，才驚覺遭到詐騙報警。

另名許姓女子今年9月在網路認識自稱在以色列的美國陸軍上校「麥可」，雙方微信交談一個月，10月中旬對方開始以代收文件並支付運費及相關費用，要求許小姐匯款，許女不疑有他以一次臨櫃匯款及三次網路匯款到對方指定帳戶，計匯款新台幣90萬元，後聯絡不上該網友「Mike」，才知遇上詐騙。

刑事局預防科指出，國內適婚年齡、擁大學學歷、公職或服務業具經濟基礎的女性，成為詐騙集團假交友手法行詐目標，在網路遇到自稱高富帥且身世離奇的外籍男子或網路正妹，短時間墜入愛河，誤以為遇到真愛及共創結婚基金進而投資，被騙取大筆金錢後方知遭騙了感情，也詐空荷包。

(中時 )

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