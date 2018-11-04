席惟倫美得有個性 隋棠相中拍服飾品牌

席惟倫。（三立提供）

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席惟倫（右）與徐韜。（三立提供）

16歲就當模特兒的席惟倫，最近擔任隋棠品牌模特兒，她表示在拍攝期間隋棠都會到現場看看拍攝狀況，也會去很注意細節的調整拍攝衣物，隋棠還在席惟倫的IG留言，誇她「超美，很有個性」讓她好感動，「小小一個舉動真的有感動到我，她希望我被看到」。席惟倫拍攝當天是生日，隋棠記得她生日，默默的在拍攝現場幫她慶生，讓席惟倫感動的說，自己這一生遇到好多貴人提拔，她都會默默放在心上。

席惟倫在台視、三立週日偶像劇《高校英雄傳》中飾演酷酷大姐頭吳芳蒂，外表冷豔，性格瀟灑，就算因為誤會成了被霸凌對象，仍不改作風，總是習慣獨力冷冷的解決困難，深受東海(徐韜飾)吸引，兩人的感情逐漸升溫，粉絲也在第一時間喊出「東芳派」來應援。劇中蕭志瑋飾演的趙尹擎更是她的死忠粉絲，還圈粉圈到隔壁班男神團還有學弟妹，可以說是「高校女神」。霸氣外漏的性格，外表出眾的席惟倫，網友們不只狂喊「女神好漂亮」，還有粉絲大讚「妳好帥！」

戲裡戲外都有獨特的魅力席惟倫其實女人味十足，被網友讚帥她有有些哭笑不得，她覺得自己個性跟劇中的芳蒂很像，個性直率不愛拐彎抹角，其實私下的她愛笑又開朗，愛傾聽別人的心情，所以好朋友都愛找席惟倫訴苦，她笑自己就像專門解決別人問題的小天使。而外型冷冷的她其實是位愛害羞的女生，以前在學生時代男生或學長看她經過時都會叫她名字，但席惟倫都很少回應，所以會讓大家以為她是難親近的個性，她笑說其時遇到自己喜歡的男生也會害羞。

這次席惟倫在劇中遇到三角戀，而現實生活如面對到三角習題時她覺得要看對方，自己是不會刻意退讓，而學生時代談過戀愛的她，雖不轟動但還是有難忘的過去，席惟倫當時談了一段遠距離的戀愛，男生在倫敦，她記得有次在耶誕前夕為了給男生一個驚喜，自己一人默默搭機去找他，一路上都好緊張，也是人生一段難得的回憶。而這次與徐韜演對手戲，兩人會很認真討論電影和演員，戲演完後也會互相給意見互相督促，她笑說徐韜很喜歡拍照，有時還會開玩笑問說他像不像梁朝偉。

(中時 )

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