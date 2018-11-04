謝金晶獻舞給「她」 眾人淚灑攝影棚

2018年11月04日 03:26 中時 洪秀瑛

謝金晶小露性感。（民視提供）

謝金晶和外婆。（民視提供）

謝金晶秀舞技。（民視提供）

謝金晶在民視周六晚上十點節目《舞力全開》與蔡允潔、湘瑩展現精湛舞技角逐本週MVP。總積分暫排第四的謝金晶，在這次表演中，以最純粹的倫巴，搭配江蕙的〈憨阿嬤〉歌曲，更邀外婆到現場觀賞表演，謝金晶說：「是因為有一次跟指導老師吳京橋聊天發現，我們都是阿嬤帶大的小孩，對阿嬤都有很深的情感，所以決定把重要的第三次積分賽獻給阿嬤，而且倫巴是需要投入很多情感的舞科，有了這個強大情感當動力，幫助我完成這支舞蹈，其實在練舞的過程也曾在教室情緒失控落淚過」。

謝金晶因此憶起跟外婆點點滴滴，覺得外婆帶大的小孩真的特別幸福，就像媽媽一樣，小時候是早產兒關係很難照顧，才幾個月大的時候有一次哭一整夜怎麼哄都無法入睡，一定要外婆抱著才睡得著，後來一直到耳朵流膿，才發現原來是中耳炎，因為嬰兒不會講話又沒辦法告訴外婆是耳朵痛，就這樣背著她哄了好幾夜沒睡。

指導老師吳京橋感動說：「我真的沒有想到自己可以教出一個讓自己滿意的學生，所以這支舞我跳得很爽。」謝金晶說：「吳京橋老師這樣的誇獎感到受寵若驚，我不是天才型選手，我是地才，練習時間比別人可能多出2，3倍，所以老師也特別辛苦，要花很多時間訓練我。」謝金晶還說，老師把她當國標選手一樣訓練，從頭到腳趾頭都有太多細節要注意，所以每次上課都很挫折，因為手練好了，就換練腳，腳練好了換練背部，背部練好又要練大招，一直到比賽當天都覺得自己還有很多細節沒練好。

(中時 )