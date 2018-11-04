高雄》陳其邁把這家牛肉麵店從藍的吃成綠的！

2018年11月04日 01:35 中時電子報 黃麗蓉

「把高雄當作永遠的家」民進黨高市長候選人陳其邁3日宣布辭去立委背水一戰。陳其邁當晚接受直播專訪指出，他把高雄一家川味牛肉麵店從藍的吃成綠的！

陳其邁表示，這一家在高雄忠孝路的川味牛肉麵店，原來是一位外省籍老伯伯開的，老伯伯去世後由兒子經營，他從國小吃到現在，吃出好交情。由於這家店的牛肉是現宰的，而且是限量，所以它的麵條和肉量都是搭配好的，一賣完就沒了，所以有時晚上大概8點不到就打烊了，因此陳其邁若要吃到，就會請老闆先幫他留1碗。

陳其邁在東森《關鍵夜現場》的直播專訪表示，他從小就跟現在老闆的爸爸認識，自己那時年紀很小，錢不會帶那麼多，就先掛帳，一個月再算一次。據他了解他應該是藍的(這個老闆的姐夫聽說是黃復興黨部的忠貞黨員)，但朋友不分藍綠，所以他就比較低調一點。陳說：「其實老闆還算蠻挺我的，算是我的粉絲」，從他初選就會在店內幫他貼宣傳布條。

被問到這場選戰已經五五波了，心情怎麽樣？陳其邁舉例說，他曾治療一位洗腎阿婆，他問阿婆怎會要洗腎，是吃了哪些藥？阿婆說，骨頭痠，那一天廟口就圍了一群人在賣黑藥丸，想說骨頭痛吃了保證有效，看現場很有公信力就買了1顆，吃第1顆馬上不痛，臉色紅潤，想說既然這樣，乾脆吃飽後吃3顆，吃了很久結果裡面有類固醇。

陳其邁接著說，以他醫學院的訓練，就是面對問題、解決問題，國民黨候選人韓國瑜鑼鼓喧天，很熱鬧，但看看他提到的不管是就業或是北漂人流，對高雄都不是好的方式。像太平島要挖石油、摩鐵摩天輪，甚至旗津蓋賭場，雖然很有趣，圍了很多人，鑼鼓喧天，不過，以他對高雄這塊土地的感情和了解，他相信高雄市民會做一個聰明的決定！

(中時電子報)