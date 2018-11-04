朋友妻不可戲？女大生歡唱KTV遭男友麻吉伸狼爪

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
/綜合報導

俗話說「朋友妻不可戲，偶爾玩玩沒關係」，但是實際情況真的是這樣嗎？北部地區一名女大生，有天參加男友及其死黨一對男女辦的生日派對，4人在KTV歡唱酒過三巡，女大生和男友都喝醉之際，男友的死黨竟然起了邪念，伸出鹹豬手不但摸了女被害人翹臀，還探入前面私處「探秘」，女大生驚醒回神，狀告男友的麻吉強制猥褻。

不過，這名女大生男友的死黨卻否認全部的指控，他說，女大生是他最要好的朋友的女友，他絕對不會欺侮死黨的女友，更不會對她做這種事情。而且，當天他也喝得很醉，已經忘了包廂裡到底發生了什麼事情，

據《蘋果》即時報導，女大生告訴警方，當天男友醉倒後，她還坐在包廂的沙發上唱歌，而原本在照顧酒醉躺在沙發上女友的男有麻吉，見到她的男友不僅睡著還打鼾，竟然慢慢坐到她的身邊，借著幾分酒意，開始對她毛手毛腳，手還繞到她的後方摸著她的臀部。

她說，由於對方是男友的死黨，又好心幫她慶生，不想當面斥責他，就抬起臀部往前坐，想要避開他的鹹豬手，然而說時遲那時快，對方見到她一抬臀，那隻髒手抓到機會就從縫隙向前一伸，手掌朝上，她一坐下整個秘境就被他完全「掌握」。

更讓被害女大生受不了的，由於當天她穿著短裙，該男的手掌整個就貼著她的內褲，手指頭還從褲縫伸進去亂摸，她驚嚇得連忙叫醒男友離開KTV，回家換了衣服沒有清洗，就去醫院驗傷採證，同時對男友的死黨提出告訴。

(中時電子報)

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