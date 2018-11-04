中職》大膽進攻好球帶 尼克斯笑稱林泓育「目標大」很好投

2018年11月04日 01:58 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

Lamigo桃猿洋投尼克斯這次在台灣大賽系列賽2場出賽都繳出極具壓制力的表現，即使3日與較少蹲捕的捕手林泓育搭配也順利投出好表現，助隊在封王戰以10比3獲勝，賽後談起與林泓育搭配的心得，尼克斯笑著表示，2人很有默契，「他『目標』大，投起來更輕鬆。」

G2先發6局只被擊出4支安打，投出8次三振5次四壞保送沒有失分，G5他再度先發，5.2局投球挨5支安打，投出5次三振與2次四壞保送，失2分僅1分責失分，助隊在封王戰獲勝。

尼克斯表示，他知道目前球隊的投手有些傷兵問題，抱著平常心期待自己能完成教練交付的投球任務。尼克斯在第2戰搭配劉時豪，劉時豪之後因頭部觸身球缺戰，第5戰與林泓育成為投捕搭檔。

「我和林泓育的搭配有默契，暗號沒有問題！他的『目標』滿大的，所以我很好投。」尼克斯笑著這麼說。

「那是他的想法！」林泓育聞言笑著回應，「我就是引導他攻擊好球帶，因為打到現在，我們跟對方的投手、打者都累了，用越省的能力達到越好的效果。投太多引誘球，如果到第3局就沒力，那對球隊也是一種傷害，單純就是攻擊好球帶，比較少引誘對方。」

林泓育本季例行賽較少蹲捕，台灣大賽臨時接替先發捕手任務就繳出攻守俱佳的表現，不但獲選為台灣大賽勝隊優秀球員，連總教練洪一中也直指，林泓育在最後2場勝利扮演非常重要的關鍵。

林泓育表示：「雖然平常我都沒有蹲捕，但是我會在旁邊觀察對手，隊友下場時，我們也會互相討論，我相信這是每個人都會做的事。總不能要上場時我什麼都不知道，我不知道什麼時候需要蹲捕，所以我一定要隨時做好準備。」

(中時電子報)