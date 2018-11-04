高雄》陳其邁背水一戰辭去立委 鄉民紛喊兩字

陳其邁3日在勞動者之夜勞工造勢活動上，宣布辭去立委職務。（林宏聰攝）

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中時電子報

民進黨高雄市長候選人陳其邁3日晚間舉辦「勞動者之夜」，湧進逾2萬勞工支持者，展現勞工界大團結氣勢。當陳其邁上台宣布辭去立委那一刻，支持群眾「凍蒜」聲不斷！不少PTT網民也喊「穩了！」

這場造勢大會，全高雄共860個各類工會中，就有523位理事長加入陳其邁大高雄勞工後援總會。陳其邁致詞表示，他自醫學院畢業後曾思考過要去國外唸書、或留在台北當個醫師。但他選擇回到高雄，從學運、社運、環保著手，因為他知道這是高雄的痛。他希望有能力改變高雄，也會永遠都把高雄當成最摯愛的家鄉。

鄉民們紛紛說：「背水一戰的勇氣。」、「重點是姚跟不跟進？其他人我完全沒興趣。」、「姚文智跟上，像個男人。」、「感動，其邁穩了。」、「純推帥，這樣魄力才夠。」、「這招應該會有效。」、「有guts！辭了耶！」、「從躺著選到要辭去立委背水一戰。」、「為了高雄，背水一戰，支持。」、「反觀姚文智、黃偉哲、陳歐珀。」、「有辭就給推，反觀姚姚都沒人勸他嗎？」、「有氣魄給推，其邁加油。」、「說真的，辭了一定有幫助。」、「比起蚊子，有氣魄給推。」、「好吧...有骨氣。」、「推爆！」、「高雄人就是喜歡有骨氣的，其邁加油！！！」、「穩了！其邁穩了！」、「姚姚跟進啊...笑你不敢啦！」

不過也有人認為，「太早辭立委沒有戲劇效果啊，上次林魏也是。」、「嗯，這個...真的有用嗎？」

(中時電子報)

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