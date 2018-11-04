將瘟疫災禍一起帶走 民眾爭睹東港燒王船

熊熊火光照亮夜空，造價760萬元的仿古王船瞬間被火海包圍。（林和生攝）

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東港迎王祭典中的最高潮「送王」，吸引不少民眾拿手機記錄這經典畫面。（林和生攝）

為期8天7夜的屏東東港迎王平安祭典，4日舉行送王儀式，成千上萬民眾湧進鎮海公園沙灘，一睹燒王船壯觀畫面，王船在熊熊火光中，載著千歲爺返回天庭，也象徵將瘟疫災禍一起帶走。

凌晨時分，東港地區七角頭轎班合力挽拉王船來到鎮海沙灘，持大香的信眾與來自各地遊客不斷湧入，將鎮海公園附近道路擠得水洩不通。

眾人抵達之後，合力將王船推到沙灘上，工作人員隨即以一袋袋的天庫、金紙，填塞船身兩側，堆積如山的金紙高達1層樓，使得偌大 的王船矗立海邊格外醒目。

廟方工作人員將3支船桅及風帆逐一組裝，依序升起3面風帆，安置長串鞭炮，送王時刻一到，道士稟告各千歲爺任務完成，將率同兵將 、水手以及押送一干疫鬼等離去，隨後在沙灘上劃開一條深深的溝渠以象徵水道，灑上水以象徵水路開通。

凌晨5時，王船風帆隨著海風飄動，啟航時刻已到，鞭炮聲此起彼落，眾人期待的「燒王船」終於登場，火舌迅速由船頭沿著金紙堆竄燒，熊熊火光照亮夜空，造價760萬元的仿古王船，在烈焰中伴隨民眾虔誠祝福，象徵帶著王爺們返回天庭的王船頓時化為飛灰。

儀式完成，千歲爺返回天庭繳旨，並將人間的瘟疫災禍一併帶走， 此時天色破曉，各角頭轎班及陣頭皆「偃旗息鼓」自行離開，圍觀群 眾也陸續散去，為此次平安祭典劃下句點。

(中時 )

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