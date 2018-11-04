NBA》勇士湯普生不願降薪留隊的原因

2018年11月04日 07:17 中時電子報 盧品青

勇士隊後衛「浪花弟」克雷湯普生(Klay Thompson)本季結束後合約到期，上月傳出他不打算降薪求全，這可能是真的，日前他的父親麥克爾湯普生(Mychal Thompson)也間接證實了這一點。不降薪的原因其實與現今的制度有關。

老湯普生在廣播節目上表示：「我們知道價錢是沒辦法談的，薪資上限就擺在那，克雷該拿多少就拿多少。老實講，到時候根本沒有談判的必要，所有人的薪水基本上早已決定了，只是克雷非常喜歡在勇士打球。」

老湯普生的意思是說，留隊歸留隊，但價錢是不能動的。現今的勞資協議對於湯普生這種頂級球員已經是明碼實價，你值多少錢都早就標明了，根本沒有多少議價空間。依照以前的制度，麥可喬丹(Michael Jordan)可以在1996年拿到破天荒的3000萬美元年薪，「天下第二人」皮朋(Scottie Pippen)當年僅有225萬美元。

現今的價碼相當清楚，依照年資、表現、薪資上限而訂定，克雷湯普生大約是5年1.9億美元，若他入選NBA前三隊將可提高到2.2億美元，這都是勞資協議裡分配好的。職棒大聯盟今年季外有人正在尋求突破歷史紀錄的大肥約，這種事不會發生在有「天花板」的NBA和NFL。

老湯普生強調：「克雷是真心想留在勇士，他計畫打到30歲後半，最好是能終老勇士。」言下之意，要留住克雷湯普生很容易，勇士只要照著「直購價」下標就可以了。若克雷湯普生有可能無法留隊，那肯定是勇士球團的問題。

(中時電子報)