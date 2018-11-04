11月4日三大報頭版要聞

2018年11月04日 07:19 中時電子報 綜合報導

@中國時報

偷賣戴奧辛大閘蟹持續擴大！繼上月「喬艾舶」及「侑豐」被發現偷賣戴奧辛大閘蟹，食藥署昨公布新增一家「約諮國際貿易有限公司」也偷賣，目前累積9312.6公斤戴奧辛大閘蟹流向不明，民眾恐已吃下肚。由於3家公司都在未獲許可下偷賣大閘蟹，遭食藥署處以停止具結保管權利1年，其中，「喬艾舶」及「約諮」各因短少7844.1公斤及1468.5公斤，將分別開罰9840萬元及1840萬元，共計1億1680萬元，創下違反具結先行放行規定史上最高罰金。

被稱為「賣菜郎」的國民黨高雄市長候選人韓國瑜3日出席慈善會，與台東愛心菜嬤陳樹菊首次合體同框，堪稱最強菜販組合。陳樹菊表示，她不認識韓，只知道他風評很好，感覺是不錯的人；韓國瑜說，陳樹菊阿嬤賣菜僅微薄利潤，除了家用外，全部捐出做公益，默默付出令人感佩。

年底10公投綁大選，昨展開意見發表會，由「反空汙」領銜提案人盧秀燕打頭陣。她痛批，民進黨執政後，空氣品質非但沒改善，還因執政當局錯誤的能源政策「火力全開」，讓空品惡化；而政府更放寬及格標準掩蓋空汙事實，「現在政府最大問題是對空汙視而不見，就不會加以改善」。

台中花博3日正式開幕，這場國際盛事被視為台中市長林佳龍尋求連任的關鍵，蔡英文總統、副總統陳建仁、行政院長賴清德等，專程前往為林佳龍拉抬造勢。蔡英文致詞表示，台中花博完美展現台灣豐富的生態、最精緻的農業園藝、工業技術與科技實力，讓我們引以為榮。

@旺報

A股的「金九銀十」行情已經確定泡湯，但11月有望迎來新的反彈行情。《證券時報》旗下的大數據平台「數據寶」3日公布新資料指出，從2000年至2017年，A股在每年11月上漲的機率超過6成，由於資金面回暖及政策利多頻頻出台，一旦11月的習川會能傳出好消息，分析師指出，A股在11月止跌回升，值得期待。

一周以來人民幣可能「破7」的市場悲觀心態，在美國總統川普和大陸國家主席習近平通電話後，市場心理似乎開始出現微妙轉變，隨著美元指數一度下挫近0.9%，人民幣匯率2日更上演大逆轉，強勢反彈上揚，市場人士預估，雖然3日中美談判又傳出雜音，但在下周有美國期中選舉變數下，人民幣繼續維持堅挺的機率不低。

面對貿易戰，大陸正在提振內需來實現經濟成長，中國人民銀行前行長周小川指出，中國的儲蓄率在高峰的時候曾達到了近50%，現在已經降了好幾個百分點，下降趨勢很快，儲蓄率下降的好處，顯示了大陸內需增強，但也要小心會「過分」誘導年輕人提前消費、借貸消費的現象。

大陸一年一度的購物節「雙十一」即將在本周登場，其帶動的消費狂潮能否再創新紀錄，成為各界關注焦點。分析指出，今年的「雙十一」進入第10年，預料仍將會在消費數據上再創新高，目前外界估計其成交金額將達2500億元（人民幣，下同），約合新台幣1.1兆，較去年的1682億元，大幅成長逾48%。

@工商時報

中美貿易戰情勢緩和，外資及投信上周回神、反手買超，上海商銀等13檔個股獲內外資法人齊買，其中強茂、南亞科及世芯-KY等股價更強彈2成以上。

曾拜美中貿易戰緩解之賜而出現強彈的美股，上周五再因白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）潑冷水的發言，導致3大指數全面收黑，也令連3天漲勢畫下句點。此外，發布財測預警的蘋果，股價也再受打擊，收盤重摔逾6％，被打入修正區。

台灣國產車市占率節節下滑，今年更面臨「保5（5成市占）」的危機；2010年國產車市占率還高達77％，到今年前3季只剩55.5％，短短不到8年時間呈現雪崩式下滑，令人不勝唏噓。

為落實總統蔡英文《最低工資法》的勞動政策，勞動部長許銘春上周分別造訪工商團體負責人探詢「最低工資」入法態度，工商團體異口同聲表達，最低工資不能只從照顧勞工角度出發，必須要兼顧勞資雙方的利益。由於雙方並無具體共識，許銘春近期將再邀宴工商團體負責人，爭取支持「最低工資」入法。

(中時電子報)